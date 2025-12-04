Tlajomulco inicia rehabilitación del ingreso principal de Rancho Alegre

El Gobierno Municipal de Tlajomulco inició la rehabilitación integral del ingreso principal del fraccionamiento Rancho Alegre, una intervención solicitada por residentes desde hace varios años y que busca mejorar el entorno urbano y las condiciones de movilidad en la zona.

Durante el arranque, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que esta será la última obra que comenzará con el presupuesto vigente y resaltó la participación vecinal en el diseño de los trabajos.

“Vale la pena darle un cambio total a todo nuestro fraccionamiento Rancho Alegre, porque se va a mejorar todo el ingreso principal. Podemos luego hacer algunas reuniones para que nos den sus opiniones de si le cambiamos esto, le acomodamos esto u otro, tanto a la explanada como al ingreso”, dijo. Agregó además que la superficie asfáltica será reconstruida y el empedrado únicamente reacomodado.

La obra abarca mil 250 metros lineales e incluye empedrado tradicional con huellas de concreto estampado, banquetas amplias y accesibles, cruceros seguros, nuevo alumbrado público, rehabilitación completa del acceso principal y la incorporación de arbolado.

El director general de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez, detalló que la intervención mejorará tanto la circulación vehicular como la seguridad peatonal.

“Vamos a meter dos huellas de circulación para que el vehículo circule más tranquilo, pero sin perder la parte de la tradición del empedrado. (…) Vamos a poner iluminación donde falte, vamos a arreglar todo el motivo de ingreso, los arcos los vamos a renovar y la explanada que tenemos de este lado”, explicó.

Los trabajos se ejecutarán por tramos para evitar el cierre total de la vialidad. De acuerdo con el gobierno municipal, la rehabilitación concluirá durante la primera quincena de febrero.