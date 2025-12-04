Tlaquepaque inicia coordinación invernal con ladrilleras para prevenir contingencias ambientales

El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque, a través de la Dirección de Medio Ambiente, sostuvo la primera reunión informativa con productores ladrilleros con el fin de presentar el Plan Invernal para Contingencias Atmosféricas y actualizar el censo de quienes serán supervisados durante esta temporada.

El director de Medio Ambiente, Lenin Torres Mondragón, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva que cada año implementa el municipio para reducir los niveles de contaminación, particularmente en invierno, cuando las bajas temperaturas y las condiciones atmosféricas incrementan el riesgo de contingencias.

En el encuentro participaron también áreas municipales como Protección Civil y Bomberos, Inspección Ambiental y Movilidad, cuya coordinación —señaló— será clave para atender cualquier eventualidad. Agregó que el municipio mantiene comunicación constante con la Semadet, encargada de activar o desactivar contingencias según los lineamientos estatales.

Torres Mondragón recordó que durante la temporada invernal se aplica una veda para ladrilleras, que este año será del 19 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, periodo en el que queda prohibido encender hornos debido al impacto ambiental que generan. Protección Civil e Inspección Ambiental realizarán operativos para verificar el cumplimiento de la medida y prevenir otras prácticas contaminantes como fogatas o pirotecnia.

Actualmente, Tlaquepaque tiene 178 ladrilleras registradas, aunque la cifra real se estima entre 200 y 210. La actualización del censo permitirá mejorar el control de los productores activos y fortalecer la vigilancia en zonas donde se concentran estos talleres, principalmente en La Ladrillera, San Martín de las Flores, Santa Anita, Las Pintas y Las Juntas, áreas que cada invierno presentan problemas por la baja dispersión del aire.

Durante la jornada, personal del DIF Estatal recabó firmas de los ladrilleros que recibirán apoyo económico por parte del Gobierno del Estado. También se reiteró la importancia de respetar la veda para evitar sanciones.

El titular de Medio Ambiente advirtió que encender un horno durante el periodo restringido es una falta grave que puede derivar en multas de 20 a 40 mil pesos o en la clausura del espacio. La quema de basura, llantas o residuos también está sujeta a sanciones debido a su impacto ambiental.

Torres Mondragón señaló que esta primera reunión marca el inicio del trabajo de coordinación invernal con el sector ladrillero, mediante el cual se reforzarán los protocolos ambientales y se dará seguimiento a los expedientes necesarios para acceder a apoyos estatales y despensas del DIF Municipal.