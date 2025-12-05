Centro SICT Jalisco recibió Reconocimiento de Eficiencia Energética

La Directora General del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, y el Subdirector de Administración, Édgar Ramírez Ponce, muestran el reconocimiento

El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco anunció que fue acreedor del Reconocimiento de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal 2025.

El distintivo es entregado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y la Secretaría de Energía (SENER), y le fue otorgado a SICT Jalisco “por implementar acciones para el uso eficiente de energía y el fomento de una cultura institucional enfocada en el ahorro y el aprovechamiento de la luz natural”.

Para obtener el galardón compitieron cientos de dependencias, entre secretarías de Estado y organismos descentralizados; SICT Jalisco logró destacar en la Categoría de “Inmuebles”.

El logro se debe a la implementación de recursos para la eficiencia energética, así como al fomento de una cultura institucional enfocada en el ahorro y el aprovechamiento de la luz natural.

Gracias al esfuerzo conjunto entre autoridades y trabajadores, el Centro SICT generó un ahorro de 47 mil 142 kWh durante el año 2024, una cifra que fue clave para la obtención del premio.

El reconocimiento fue recibido por María Padilla Romo, directora general del Centro SICT Jalisco, y Carlos Ricárdez Mendoza, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la SICT.

Además del Centro SICT Jalisco, otras nueve dependencias obtuvieron el mismo reconocimiento.