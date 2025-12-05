“Espero que algún día el México de los libros pueda ganarle al México de las armas”: Serrat

La Universidad de Guadalajara otorgó el Honoris causa a Serrat. FOTO: UdeG

Joan Manuel Serrat, el cantautor catalán célebre por musicalizar versos de los poetas Antonio Machado, León Felipe y Miguel Hernández, e igual por componer temas propios, se declara feliz con su oficio.

El intérprete de “Cantares”, “La Saeta” y “Vencidos”, autor de “Penélope”, “Señora” y “Tu nombre me sabe a hierba”, recibió este viernes el doctorado Honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y dentro de las actividades de la edición 2025 de la Feria Internacional de Libro (FIL) en la capital de Jalisco.

“Soy feliz con este oficio, es con el que más me aplauden y me dan mesas en restaurantes. Aprendí a tocar en guitarra prestada y a cantar canciones ajenas, y desde entonces versos propios y versos ajenos me han ayudado a expresarme y a comunicarme“, expresó el español que también nos ha deleitado y conmovido con ”La Fiesta", “Mediterráneo”, “Pueblo Blanco” y “Elegía”.

“Mis canciones son lo que yo siento, pero también lo que me cuentan los demás; son mi realidad, pero también mi fantasía; escribo canciones tratando de entender las voces de la calle, sus ecos”, dijo Serrat durante la ceremonia en el Paraninfo Enrique Díaz de León, en donde la universidad tapatía lo reconoció con el distintivo académico.

CANTA DESDE NIÑO

“La música tiene efectos sanadores sobre las personas, y a mí siempre me gustó cantar, lo que nunca he dejado de hacer es cantar. Me recuerdo de niño cantando, con mi madre, mientras la acompañaba a realizar labores domésticas. Ella y yo cantábamos las canciones que nos daba la radio. Quizás sea por eso que a mí me entró el gusanillo de cantar”, indicó el artista nacido en 1943 en el barrio de El Poble-Sec, en Barcelona.

Y agregó: “aprendí el oficio de cantar de otros, de los que llegaron antes que yo. Y me gusta pensar que mi trabajo puede ayudar a encontrar un camino más agradable para seguir esta carrera; estimular en otros el aprendizaje, eso bastaría para hacerme feliz.

Sobre México y la Universidad de Guadalajara, el autor e intérprete de “Lucía” y “Esos locos bajitos” aseguró sentirse completamente recibido y amado. “Me alegra que este reconocimiento venga de las manos de una universidad mexicana. México es una tierra con la que siento un cariño correspondido, de ida y vuelta, un amor que empieza desde hace más de 50 años y que se ha ido renovando.

Recordó entonces e hizo énfasis en que “cuando el hambre y la persecución nos empujó al exilio, esta tierra me recibió con los brazos abiertos; me enamoré de su gente, de su comida, de sus paisajes y de su manera de entender la vida y de convivir con la muerte; este pueblo, donde el surrealismo es algo tan natural como la lluvia. Espero que algún día el México de los libros pueda ganarle al México de las armas”.

“Gracias, una vez más; esto es un eslabón más en la cadena de amor. Ningún reconocimiento es tan preciado como el cariño de los demás, eso es lo que mueve mis pasos”, añadió.

“HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA”: RECTORA KARLA PLANTER

La rectora general de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, se dirigió al cantautor para expresar: “en el marco de la FIL 39, la UdeG reconoce su capacidad para tender puentes entre la música y la poesía. Su obra, profundamente humanista, ha aportado al pensamiento crítico, la libertad y la diversidad lingüística”.

“La comunidad universitaria reconoce a Serrat como compositor, poeta que ha ejercido en el mundo de la música tanto en América como en Europa, reflejando a través de su obra brotes de esperanza contra las injusticias y los totalitarismos", agregó.

Aludiendo a otro de los temas más famosos de Serrat, la funcionaria de la casa de estudios declaró “Hoy puede ser un gran día, y no podría ser de otra manera porque desde hoy te recibimos como un integrante más de nuestra comunidad universitaria”.