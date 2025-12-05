Se abrió el proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco

Gerardo de la Cruz Tovar, primer fiscal anticorrupción de Jalisco. El nuevo titular debe ser elegido por el Congreso antes del 20 de enero.

El periodo del actual fiscal anticorrupción de Jalisco se vence el 14 de febrero próximo, tras siete años en el cargo. Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar asumió esa posición en 2018 y ahora el Congreso local debe efectuar su relevo.

Por ello, en sesión del pleno, el Congreso local aprobó la convocatoria para relevar a Gerardo de la Cruz Tovar. La elección debe darse antes del 20 de enero.

La inscripción para los y las interesadas estará abierta del 10 al 12 de diciembre, informó la diputada de MC, Adriana Medina, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, quien explicó que entre los requisitos destaca que sea un abogado que no tenga filiación partidista.

“Mas que nada, que no sea militante, los requisitos que nos han pedido para ser magistrado, son basicamente los mismos, pero sí es un ciudadano totalmente libre y una persona ideal para que lleve todos los trabajos de anticorrupción, que eso sería lo mas importante para el estado de Jalisco. Los requisitos son los mismos para magistrados, pero también pedirles que todos los ciudadanos se registren, está la convocatoria abierta para que el ciudadano que se sienta capaz, pueda registrarse”, explicó la legisladora.

El mecanismo de elección del fiscal anticorrupción es el siguiente:

Una vez que se registren los interesados, el Congreso debe remitir la lista al Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, instancia que emitirá un dictamen con las personas que cumplen los requisitos, el 13 de enero. Ese día la envía al gobernador Pablo Lemus, quien elige una terna y la envía al Congreso al día siguiente, el 14 de enero.

Los diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia entrevistarán a las o los tres aspirantes al cargo el 16 de enero y después de ello, se realiza una sesión legislativa donde se requiere votación calificada de 26 de los 38 legisladores. Esto debe ser antes del 20 de enero.

“La terna se evalúa por medio del CPS, el CPS nos da una terna de los mejores perfiles y esos mejores perfiles se mandan al gobierno del estado para que el gobernador designe esta terna”, indicó.

Un punto importante es que los candidatos a ser el próximo Fiscal Anticorrupción deben aprobar un examen de control de confianza.

El nuevo titular asume la Fiscalía el 15 de febrero de 2026.

La Fiscalía saliente ha vinculado a proceso tres ex alcaldes, a seis ex secretarios del gabinete estatal y a un ex directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).