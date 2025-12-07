Amplia Tlaquepaque jornada de vacunación contra el sarampión

Brigadas recorrerán escuelas del municipio para aplicar biológicos del cuadro básico infantil y vacunas contra influenza para adultos mayores

El Ayuntamiento de Tlaquepaque, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud Pública del Gobierno de México y la Secretaría de Salud Jalisco, anunció la extensión de la estrategia de vacunación contra el sarampión del 8 al 12 de diciembre, mediante brigadas que visitarán distintos planteles escolares del municipio.

El calendario contempla los siguientes recorridos: Lunes 8 de diciembre: Primaria 20 de Noviembre y Secundaria Moisés Sáenz, en San Martín de las Flores.

Martes 9 de diciembre: Primarias Emiliano Zapata y José Vasconcelos, en San Martín de las Flores. Martes 9 y miércoles 10 de diciembre: Módulo de vacunación en el Centro Cultural Paseo de los Parques, en Villa Fontana.

Miércoles 10 de diciembre: Escuelas Carlos Cirilo Pérez y Nicolás Bravo, en la colonia San Pedrito. Jueves 11 de diciembre: Escuelas Urbana Nicolás Bravo y Jesús García, en Tateposco.

Finamente, el viernes 12 de diciembre en la Primaria Emiliano Zapata y Secundaria 85, en la colonia Las Liebres.

La campaña considera la aplicación de vacunas del cuadro básico infantil, así como dosis contra influenza para personas adultas mayores, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Estas brigadas complementan el trabajo de los módulos fijos instalados en el municipio desde el 7 de noviembre. Las autoridades reiteraron la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación, en especial en niñas, niños y población vulnerable, ante el riesgo que representa el sarampión por su alta capacidad de contagio.