Tlajomulco recibe por segunda vez la máxima calificación financiera “AAA”

El Gobierno de Tlajomulco obtuvo nuevamente la máxima calificación financiera posible en México. La evaluadora H&R Ratings elevó la nota del municipio a “AAA” con perspectiva estable, un reconocimiento recibido por segunda vez en esta administración por el manejo ordenado, responsable y con liquidez de las finanzas públicas. Meses atrás, la agencia internacional Fitch Ratings ya había otorgado la misma calificación.

El tesorero municipal, Christian Castro Castro, explica que esta nueva evaluación respalda la estrategia financiera impulsada por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez, basada en pagar la deuda heredada, evitar nuevos créditos y mantener en operación todos los servicios y obras públicas.

“¿Cómo pueden ver reflejado los ciudadanos este buen manejo de las finanzas en el día a día? Hay mucha obra pública en la calle; no hay ninguna obra inconclusa que tenga meses sin terminarse. Los servicios públicos están al día. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos liquidez y fluidez para generar los pagos. Estamos contentos por recibir esta calificación y a seguirle dando con todo”, afirma el funcionario.

Castro destaca que la calificación “AAA” no solo representa un reconocimiento técnico, sino beneficios concretos para la población, al garantizar obras concluidas en tiempo, estabilidad en la operación municipal y la ausencia de endeudamientos adicionales.

Tlajomulco ya liquidó uno de los créditos de largo plazo heredados al inicio de la administración, por lo que hoy solo queda un financiamiento vigente, programado para liquidarse en 2029. Esta reducción sostenida de la deuda fue uno de los factores clave para obtener la calificación.

H&R Ratings también resaltó la capacidad del municipio para generar ingresos propios, mantener orden en el gasto y sostener un desempeño financiero sólido, incluso con el incremento de inversión en obra pública e infraestructura básica.