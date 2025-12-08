17 aspirantes realizaron un examen teórico para competir por dos magistraturas del STJE

El examen se aplicó en el patio central del Congreso local. Los resultados se darán a conocer el 11 de diciembre.

Se aplicó el examen teórico a 17 aspirantes que se incribieron para ocupar dos vacantes de magistraturas en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

La diputada Adriana Medina, presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso, informó que la prueba de 50 preguntas forma parte de las convocatorias para cubrir la vacante de magistrada por jubilación de María Eugenia Villalobos Ruvalcaba y la que corresponde al magistrado Daniel Espinosa Licón.

Adriana Medina detalló que el examen teórico consistió en una batería de 50 preguntas aleatorias para cada aspirante, seleccionadas de un banco total de 200 reactivos elaborados equitativamente por la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Panamericana (UP), la UNIVA y el ITESO.

Para garantizar la seguridad de la prueba, se utilizó un software especializado que impide el acceso a internet o consultas externas. “Es un candado que se les pone y ahí en automático se contesta y en automático se da la calificación al aspirante”, explicó la legisladora.

Destacó la transparencia del ejercicio, el cual contó con la vigilancia del Comité de Participación Social (CPS), universidades y asesores legislativos desde la apertura de los sobres.

Tras la prueba teórica, el proceso continuará este martes con un examen práctico inédito en el que las aspirantes deberán resolver una sentencia de segunda instancia. A diferencia del teórico, en esta etapa se permitirá el uso de códigos impresos y el acceso a la página de la Suprema Corte de Justicia.

La diputada informó que se tiene previsto contar con la lista de las aspirantes mejor evaluadas el 11 de diciembre y proceder a la votación y toma de protesta el 15 de diciembre, específicamente para la vacante por jubilación.

Respecto a la convocatoria del exmagistrado Espinosa Licón, Medina aclaró que existe una suspensión provisional, por lo que el Congreso avanzará hasta la etapa de elegibilidad

Adriana Medina subrayó que este sistema de evaluación busca sentar un precedente en la Reforma Judicial que se trabaja actualmente para implementar en el estado de Jalisco