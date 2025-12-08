Asisten 953 mil a la FIL; Italia será invitado de honor en 2026, cuando la fiesta de los libros celebre 40 años

FOTO: Samantha Lamas

Era de esperarse. Los atiborrados pasillos y salones de presentaciones, incluidas las áreas de comida y no se diga en los alrededores de la Expo Guadalajara, en donde hubo momentos que era casi imposible llegar en vehículo. Todo hacía indicar que la Feria Internacional del libro (FIL) en su edición 39 realizada este 2025, impondría récord de asistencia. Y así fue.

La Universidad de Guadalajara, institución organizadora del evento literario, dio a conocer que fueron poco más de 953 mil personas las que colmaron las instalaciones del recinto ferial, así como las otras sedes en donde se extienden las actividades de la FIL. Esa cantidad significa cinco por ciento más en comparación a la de 2024.

En la clausura de la feria, la rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, declaró que la FIL demuestra que ”México es también un país de lectores”, y que el evento es “un baluarte de la cultura mexicana”, junto con figuras como Octavio Paz, Juan Gabriel, Frida Khalo y Guillermo del Toro.

“La FIL es México, plural y polifónico, ruidoso y también relevante. La FIL es de Guadalajara para el mundo, es el regalo que México hace a la inteligencia global”, señaló la máxima autoridad de la casa de estudios.

El presidente de la FIL, maestro José Trinidad Padilla López, resaltó la presencia de grandes figuras de la literatura, el pensamiento y la ciencia, que se reunieron durante los nueve días de actividades, como el novelista y ensayista Amin Maalouf; la narradora y activista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, y los catalanes Eduardo Mendoza y Joan Manuel Serrat, quienes ostentan los premios Princesa de Asturias de las Letras y las Artes, respectivamente.

Trino Padilla anunció que la edición 40 de la FIL será excepcional, “con un festival de las letras” con diferentes actividades durante 2026, y no sólo en los nueve días en los que Italia será el invitado de honor y que coincide con los 160 años de relaciones diplomáticas entre ese país y México.

La directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, recalcó la presencia de los premios Nobel, Venki Ramakrishnan, en Química en 2009, y Rigoberta Menchú, de la Paz, en 1992.

Marisol Schulz dijo que el aproximado de 953 mil asistentes durante los nueve días, estuvieron en el recinto ferial, así como en los centros universitarios, escuelas, hoteles, la Cineteca FICG y la Rambla Cataluña que fueron escenarios de 3 mil actividades, entre las que se cuentan también 32 premios y homenajes, charlas, coloquios y lecturas, entre otras.

En 43 mil metros cuadrados de exhibición en Expo Guadalajara, la FIL reunió a dos mil 790 sellos editoriales de 64 países, una cifra superior que otros años, para ofrecer 450 mil títulos. “Pensar en tener esa cantidad, ese universo de libros es completamente imposible en otro lado, y también es para celebrarse”, informó la directora.

Ana Guitart, curadora de las actividades de Barcelona, invitada de honor en esta edición, anunció que esta ciudad española donará a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, los libros en catalán que tuvo en exhibición en la librería de su pabellón como invitada, para que queden como legado de la ciudad condal a Guadalajara.

ITALIA, INVITADO DE HONOR EN LA FIL GUADALAJARA EDICIÓN 40

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) dio a conocer que Italia será el país invitado de honor para conmemorar los 40 años de la fiesta de los libros, del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026.

La cultura italiana será protagonista en la FIL bajo el lema “Il mondo ci parla come un grande libro” (“El mundo nos habla como un gran libro”). Así, será la segunda ocasión que este país ostentará dicha distinción en las cuatro décadas del encuentro literario.

Durante el cambio de estafeta entre Barcelona, invitada de honor en la edición de este año e Italia, el presidente de la FIL, maestro Trinidad Padilla López, destacó la riqueza cultural que se promueve en este encuentro, donde ciudades y naciones intercambian experiencias culturales, vivencias y la pasión por la lectura.

“Desde hoy iniciamos un trabajo en conjunto con la delegación italiana para ofrecer en 2026 un festival de las letras excepcionales, con un marco especialmente significativo para la celebración de los 150 años de las relaciones diplomáticas entre México e Italia”, dijo.

Presente para recibir la estafeta, Filippo La Rosa, director central para la Promoción de la Cultura y la Lengua Italiana, mencionó que la invitación es reflejo de los años de relaciones entre México e Italia, la cual ha sido resultado de la confianza y curiosidad recíproca entre esas naciones.

“Estar presentes en la FIL con este papel significa para todos, y para nosotros sin duda, trabajar en un relato de lo que se está moviendo en nuestro panorama, sus tensiones creativas, sus nuevas direcciones y las voces que hoy están transformando lenguajes y perspectivas”, agregó.