Entrega Tlajomulco rehabilitación del vaso regulador Cuatro Estaciones

El Gobierno de Tlajomulco entregó la rehabilitación del vaso regulador Cuatro Estaciones, ubicado en Valle Dorado, una intervención considerada estratégica para la seguridad hidráulica del municipio y que también transforma el entorno urbano para las familias de la zona.

El proyecto corresponde a la segunda y tercera etapa del vaso regulador e integra mejoras tanto en infraestructura hidráulica como en espacios de uso comunitario. El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, destacó que la obra responde a un problema histórico de la zona.

“Hace algunos 15 años, en esta zona no teníamos agua y en tiempo de lluvias nos inundábamos. Hoy estamos avanzando. Ya tenemos un nuevo tanque de almacenamiento en el Cerro del Gato que permitirá distribuir más agua. Aquí era un basurero; ahora es un espacio que permite reconstruir el tejido social y atender una problemática que afectaba a todas y todos”, expresó.

La intervención realizada este año incluyó la rehabilitación de taludes, construcción de casetas, un cárcamo de bombeo, línea de bombeo con desfogue seguro al canal, banquetas accesibles, señalización, pista de trote perimetral, arbolado y nuevo alumbrado público.

El director de Infraestructura Hidráulica, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, explicó que la obra permitirá desahogar el problema de inundaciones que afectaba a Valle Dorado y Cuatro Estaciones.

“Esta acción contribuye al drenaje de unas 130 hectáreas. El vaso puede almacenar de manera temporal casi 2 mil metros cúbicos, es decir, casi 2 millones de litros, que luego se envían de forma controlada al canal mediante el sistema de bombeo”, detalló.

El proyecto ha contado con recursos municipales durante dos años consecutivos. En 2023 se invirtieron 3.9 millones de pesos en trabajos de rectificación del cauce y construcción del cárcamo pluvial. Este año se añadieron 6.1 millones de pesos, para alcanzar una inversión total de 10 millones de pesos, con los que se rehabilitaron más de 3 mil 500 metros cuadrados de superficie.

Con esta obra, el Gobierno de Tlajomulco busca reducir riesgos durante el temporal de lluvias, fortalecer la infraestructura hidráulica y, al mismo tiempo, ofrecer un espacio urbano más seguro y funcional para la comunidad.