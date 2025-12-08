Indagan actividades de ejecutado al salir de restaurante en Zapopan; compraba y vendía autos

Las actividades en torno a la compra y venta de automóviles a las que se dedicaba el hombre que asesinado a balazos la tarde del pasado sábado 6 al salir de un restaurante, están entre las líneas de investigación que siguen agentes de la Fiscalía de Jalisco para aclarar el crimen.

La víctima de aproximadamente 35 años iba saliendo de la sucursal del negocio denominado La Solovina ubicada en el centro comercial de la Avenida Paseo Solares, cerca de Paseo del Anochecer, en el Fraccionamiento Solares Residencial, del municipio de Zapopan.

Al ahora fallecido, de quien se dice que no era cliente asiduo del restaurante, dos sujetos ya lo esperaban afuera y se le acercaron para dispararle a quemarropa y de inmediato huir en una camioneta de la que no se han proporcionado detalles.

El hombre, blanco del ataque, recibió por lo menos tiro de arma de fuego en la cabeza, debido a lo cual quedó muerto afuera del restaurante.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses localizaron en la escena del crimen varios casquillos del calibre 9 milímetros.

Cerca del lugar de los hechos fue asegurada una camioneta de reciente modelo, en la que la víctima se desplazaba.

La identidad del hombre asesinado no ha sido revelada por la Fiscalía, aunque sí se refirió que el occiso compraba y vendía automóviles usados.