Vero Delgadillo entrega las Llaves de la Ciudad a Joan Manuel Serrat

En un acto lleno de emoción y simbolismo cultural, la Presidenta Municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó las Llaves de la Ciudad y nombró Huésped Distinguido al poeta, músico y compositor catalán Joan Manuel Serrat, como reconocimiento a una trayectoria que ha marcado a varias generaciones y que continúa inspirando libertad, sensibilidad y diversidad cultural.

La distinción, explicó Delgadillo, se otorga únicamente a aquellas personas cuya vida y obra han transformado profundamente a la comunidad. “Estas llaves solo se entregan a quienes, con su legado, han impactado la vida de generaciones enteras”, afirmó durante la ceremonia, donde destacó el carácter humanista y profundamente libre de la lírica de Serrat.

La alcaldesa subrayó que la música del maestro ha sido un refugio y un impulso para comprender el mundo desde lo humano:

“Usted nos enseñó que se puede reír y llorar, romperse y levantarse, pero nunca perder la libertad. Así lo recibimos en esta tierra que honra su vida y su obra.”

Serrat agradeció el reconocimiento con palabras que resonaron entre el público, recordando la importancia del oficio y la música como elementos de identidad y vínculo social.

“Un oficio es algo fundamental para que un hombre se reconozca en su día a día”, señaló. Lamentó que esta cultura del oficio esté desapareciendo ante una sociedad cada vez más centrada en la gestión, y añadió: “Yo tengo el oficio de músico y el oficio de cantar. Canto porque me gusta cantar, no tengo otra razón para hacerlo. Siempre canté porque el cantar me gustaba.”

Durante la ceremonia también participó Maye Villa, Presidenta del DIF Jalisco, en representación del Gobernador del Estado, quien subrayó que la entrega de las llaves simboliza un gesto de gratitud hacia un artista cuya música ha defendido la memoria, la dignidad y la esperanza.

“En Guadalajara no solo se le entregan las llaves, se le devuelve un pedazo de todo lo que él nos ha regalado”, expresó.

El homenaje estuvo acompañado por la participación musical de estudiantes de la Escuela de Música Clemente Aguirre y de las escuelas municipales, quienes interpretaron “Cantares” y “Penélope”, piezas emblemáticas del repertorio del compositor.

Con este reconocimiento, Guadalajara reafirma su visión de fortalecer los lazos culturales con referentes internacionales, y su apuesta por la cultura como una herramienta para construir comunidad y consolidarse como una de las capitales culturales del país.