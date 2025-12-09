Diputados piden reasignaciones para contratar médicos, apoyos al campo y ciclovías, en el gasto 2026

Luis García Sotelo, secretario de Hacienda Pública. El diálogo duró casi tres horas en el Congreso local.

Para 2026, el gobierno de Jalisco pretende ejercer un gasto de 181 mil 548 millones de pesos, equivalente a un incremento de 4.06%, respecto del presupuesto de este año.

El secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, explicó cuáles son las prioridades y los proyectos para el año próximo, al participar en una mesa de trabajo con diputados de la Comisión de Hacienda. Dijo que seguridad, educación, salud, carreteras estatales y transporte público absorberán la mayor parte del gasto.

Los legisladores pidieron reasignaciones para participaciones a municipios, apoyos para productores del campo (maíz y lecheros), pensiones para personas con discapacidad y prevención para reducir casos de cáncer de mama.

García Sotelo dijo que existe un margen de alrededor de 600 millones de pesos que pueden reasignarse a los temas solicitados por los legisladores. Añadió que la movilidad y el transporte público son una de las prioridades.

“Habrá subsidio a usuarios del transporte público, nuevas unidades para el transporte público, 11 nuevos trenes para Línea 1 y Línea 2 del tren Ligero, 20 autobuses para Mi Macro Periférico, 41 autobuses eléctricos para la Línea 5, 102 autobuses para Mi Transporte Tren Ligero, 19 autobuses eléctricos para Puerto Vallarta. Es lo que tenemos proyectado tener en términos de transporte”, indicó.

La legisladora Tonantzin Cárdenas, lamentó que el programa de Seguridad Vial incluya una reducción, de 218 millones -que tiene este año- a solo seis millones de pesos, siendo que Jalisco es líder nacional en siniestros viales. Además, pidió más ciclovías al ampliarse el programa Mi Bici.

“Estoy hablando de la infraestructura ciclista o vías para movilidad no motorizada y ponía el ejemplo de esta compra que se hizo desde el gobierno del estado de 960 bicicletas eléctricas -que lo veo muy bien y lo voy a aplaudir siempre- pero me cuesta trabajo creer y entender que, si desde 2023 no se ha hecho un kilómetro mas de ciclovías, y le reducimos además a seguridad vial, con que seguridad van a transitar estas 960 bicicletas”, subrayó la legisladora.

El legislador de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que debe reducirse el aparato burocrático, específicamente las coordinaciones del gabinete estatal y pidió que se basifique a personal médico de los hospitales civiles.

“Le hago esta pregunta concreta ¿por qué el Hospital Civil de Guadalajara tiene el mismo presupuesto que el año pasado? y aquí lo que solicitaríamos es que hubiera un incremento a la partida número 1000 de servicios personales, por la cantidad de médicos que requiere su crecimiento y su gasto de operación”, indicó.

El secretario de Hacienda dijo que está de acuerdo en que se aplique un programa anual de austeridad para ahorrar recursos y destinarlos a proyectos específicos, pero defendió las coordinaciones del gabinete estatal.

“Yo creo que sería conveniente que además de aprobar el presupuesto, el propio presupuesto ordene un programa anual de austeridad, que se publique y que sea evaluado y que se le de seguimiento. Yo estoy de acuerdo”, dijo el funcionario, ante el tema que le planteó Bravo Padilla.

Los diputados del PRI, del PAN, de Morena y del PT, Cuquis Camarena, Julio Hurtado, Miguel de la Rosa y Sergio Martín, respectivamente, coincidieron en que se debe asignar mayor presupuesto al campo jalisciense, acorde a que Jalisco es el “gigante agroalimentario de México”.