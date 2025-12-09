Presentan historieta “¡Jalisco tiene rumbo!” para acercar el Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 a toda la población

Con el objetivo de traducir en un lenguaje cercano el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030, el Gobierno de Jalisco —a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC)— presentó la historieta ¡Jalisco tiene rumbo!, una publicación que busca explicar de manera sencilla y visual el proyecto colectivo construido con la participación de miles de habitantes del estado.

La presentación se realizó durante el cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde se recordó que el Plan Estatal es un instrumento técnico, pero sobre todo un mandato social surgido de más de 675 mil expresiones ciudadanas, incluidas aportaciones de 25 mil niñas, niños y adolescentes de los 125 municipios.

La titular de la SPPC, Cynthia Cantero Pacheco, destacó que la historieta comunica las aspiraciones del plan a través de escenas que muestran un Jalisco donde las infancias crecen en espacios seguros, las personas mayores están acompañadas y las comunidades se conciben como parte de un mismo proyecto.

“Queríamos comunicar el rumbo de Jalisco de una forma distinta, cercana y comprensible. Lo hicimos con una historieta para mostrar que el Plan se construyó con las voces de todas y todos, como un gran rompecabezas social”, indicó Cantero Pacheco.

El material fue ilustrado por el monero Saúl Herrera, “Qucho”, quien explicó que buscó representar la amplia participación social que dio origen al plan, especialmente la consulta a infancias y juventudes. En la historieta destacan tres personajes —una persona mayor, un joven estudiante y una niña— que simbolizan la diversidad de perspectivas que hicieron posible el documento.

La SPPC recalcó que esta forma de comunicar responde a una planeación estatal concebida desde lo comunitario y no desde un escritorio. La metodología del plan incluyó consultas digitales, trabajo territorial y una encuesta casa por casa realizada por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara.

Omar Avilés, director del Centro, subrayó que el proceso reveló la importancia de escuchar a las personas: “Muchas nos decían ‘gracias por preguntarnos’, ‘nunca me habían tomado en cuenta’. Eso es lo más valioso: que se armó un Plan Estatal realmente participativo”.

La historieta también presenta a “superhéroes de la participación”, reforzando la idea de que el futuro del estado se construye desde la corresponsabilidad social. Las autoridades agradecieron el trabajo creativo de Qucho y la colaboración de instituciones y especialistas que acompañaron el proyecto.

El material ya está disponible en formato digital en plan.jalisco.gob.mx y será distribuido por los canales oficiales del Gobierno de Jalisco para garantizar su llegada a todos los rincones del estado.