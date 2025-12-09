Salud Jalisco refuerza vacunación ante 346 casos de sarampión

El brote de sarampión en Jalisco continúa activo y suma 346 casos acumulados, aunque sin nuevas muertes, confirmó el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“No hay adicional. El único que habíamos reportado hace algunas semanas”, subrayó el funcionario al detallar la distribución actual del contagio.

Los municipios con mayor número de casos son Arandas (148), Tlaquepaque (37), Guadalajara (30), Tonalá (27) y Tomatlán (22). La mayoría, explicó, están “prácticamente todos asociados a jornaleros o familiares de jornaleros” provenientes principalmente de Guerrero, en especial de su zona montañosa.

La proporción por género se mantiene en 50/50, y el grupo más afectado es el de 5 a 9 años con 18% de los casos, seguido del grupo de 25 a 44 años con 17%. Pérez Gómez destacó la necesidad de reforzar la vacunación en los estados de origen de los trabajadores agrícolas.

“Requerimos que desde el lugar de origen hubiera mayor cobertura de vacunación… necesitamos que la Secretaría de Salud federal haga también un trabajo exhaustivo con los estados de donde provienen los jornaleros”, pide el secretario.

Hasta el momento, Jalisco ha aplicado 600 mil vacunas, tanto en bloqueos vacunales, barridos y esquemas regulares, incluyendo la dosis cero aplicada entre los 6 y 11 meses de edad. Sobre decesos bajo análisis, el secretario fue claro: “No tenemos muertes en estudio”.

Influenza: más de 800 mil vacunas aplicadas

El titular de Salud informó que la meta estatal para la temporada es de 2.4 millones de dosis contra influenza entre todas las instituciones (IMSS, ISSSTE, SSJ, OPD y Hospitales Civiles de Guadalajara). Hasta ahora se han aplicado 800 mil 191 vacunas.

Pérez Gómez detalló que la vacunación continuará hasta marzo, aunque expresó optimismo por acelerar la cobertura.

“Ojalá y la pudiéramos lograr antes de febrero, porque eso nos daría un menor riesgo de impacto epidemiológico de influenza”, dijo.

En la semana epidemiológica 47 se reportó un solo caso nuevo, con un acumulado de 4 casos en lo que va de la temporada, sin afectaciones graves.

Respecto a la vacuna contra neumococo, Jalisco suma 67 mil 105 aplicaciones en la temporada, con una meta de 280 mil dosis. El secretario reiteró que las jornadas de vacunación continúan activas e invitó a la población a completar sus esquemas para reducir riesgos en la temporada invernal.