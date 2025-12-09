Tlajomulco entrega apoyos a familias ladrilleras ante la veda invernal

El Gobierno de Tlajomulco entregó apoyos en especie a las familias que deben suspender temporalmente sus actividades durante la veda invernal que busca reducir la contaminación atmosférica, en coordinación con DIF Jalisco y el DIF Municipal.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó la entrega de 198 cobijas, 198 calefactores y 396 despensas, insumos destinados a mitigar el impacto económico que enfrentan los productores durante la prohibición de quema establecida del 16 de diciembre al 3 de enero.

El alcalde destacó que este acompañamiento forma parte de un reconocimiento al trabajo que sostiene a uno de los oficios más arraigados del municipio.

“Esta pequeña veda permite contribuir con el medio ambiente, y por lo menos en estas fechas decembrinas podamos tener este apoyo. Todas las personas van a recibir cobijas, calefactores y dos despensas. También habrá un apoyo económico para los coordinadores de las distintas ladrilleras. Es un granito de arena, pero con mucho corazón”, expresa.

El evento reunió a autoridades estatales y municipales bajo un enfoque de corresponsabilidad institucional. La presidenta del DIF Tlajomulco, Bianca Sunderman, subrayó la importancia de sostener a quienes más resienten la pausa obligada en sus labores.

“Me da mucho gusto que vamos a entregar estas dos despensas, una cobija y un calentón que se entregan con mucho amor. DIF sigue trabajando de cerquita, buscando las mejores oportunidades para las familias de nuestro municipio, en este caso para las y los ladrilleros”, expresa.

La entrega de apoyos busca que las familias puedan atravesar el periodo de veda con mayor tranquilidad, al tiempo que se impulsa el cumplimiento de las medidas ambientales que cada año acompañan la temporada invernal.

Según el municipio, los apoyos representan también un reconocimiento al esfuerzo de quienes mantienen viva una tradición productiva que forma parte de la identidad de Tlajomulco.