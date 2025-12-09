Tlaquepaque presenta Presupuesto Humanitario 2026 con incremento del 20%

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentó el llamado “Presupuesto Humanista” para 2026, un paquete financiero que asciende a tres mil 174 millones de pesos, cifra que representa un incremento del 20 por ciento respecto al año anterior.

De acuerdo con la alcaldesa, este crecimiento, el más alto registrado en años recientes, se debe a finanzas ordenadas, una mejor recaudación y a que el municipio “dejó de estancarse” al registrar adecuadamente el gasto.

El aumento permitirá fortalecer servicios públicos, ampliar programas sociales, mejorar infraestructura y atender áreas prioritarias como seguridad y desarrollo comunitario. Pérez Segura informó que la deuda municipal presentó una reducción del 11 por ciento, al pasar de 81.9 millones de pesos a 71.8 millones.

También anunció mejoras para el personal del Ayuntamiento, que incluyen: Incremento del cuatro por ciento al sueldo base, aumento en despensa y apoyo de transporte, regularización salarial para mil 125 trabajadores, quienes ahora recibirán un ingreso mínimo de 9 mil 582 pesos mensuales a partir de 2026, y los programas sociales crecerán 14 por ciento.

Presenta Laura Imelda Presupuesto Humanista 2026 para Tlaquepaque (Cortesía)

El gobierno municipal destinará 200 millones de pesos a los programas sociales Mujeres Líderes de Esperanza, Bienestar Incluyente, Raíces de Esperanza y Aprendiendo con Bienestar. Según la alcaldesa, estos esquemas municipales apoyan actualmente a más de 100 mil personas, y su presupuesto crecerá 14 por ciento en 2026.

“Estamos llegando a más de 100 mil personas beneficiadas con estos programas sociales y que el presupuesto para ellos crece, crece 14 por ciento de manera nominal en 2026. Con esto demostramos que nuestros programas 100 por ciento municipales se mantienen, se sostienen y se fortalecen”, expresa Pérez Segura.

En materia de apoyo al campo, se asignarán 6 millones de pesos para composta, herramientas y tecnología agrícola, incluyendo drones para la aplicación de insumos.

El presupuesto para obra pública crecerá en 100 millones de pesos respecto a 2025, mientras que el rubro de seguridad pública recibirá 656 millones de pesos. Con este recurso, aseguró la presidenta, se reforzará la operatividad policial mediante la compra de patrullas, equipamiento, uniformes y dispositivos de prevención.

“Estamos garantizando la compra de nuevas unidades, pulsos de vida y absolutamente todo lo que ellas y ellos requieren porque son nuestros héroes”, señala.