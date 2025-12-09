Zapopan celebra 484 años de su repoblamiento con música, tradición y participación ciudadana

El Gobierno de Zapopan conmemoró este martes el 484 Aniversario del Repoblamiento del municipio, una celebración que rindió homenaje a la historia, identidad y tradición que han marcado el desarrollo de la ciudad. El acto tuvo lugar en la Plaza de las Américas Juan Pablo II, donde vecinas y vecinos se reunieron para participar en las actividades organizadas por la Dirección de Turismo y Centro Histórico.

La jornada incluyó dinámicas culturales, la tradicional partida de pastel y la presentación del espectáculo musical 484 Latidos, además de cortesías para que las y los asistentes pudieran canjear alimentos y bebidas de manera gratuita.

En representación del Gobierno Municipal, el coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor, agradeció la presencia del público y resaltó la importancia de esta fecha para la comunidad zapopana.

“Muchas gracias a todas y todos por venir a celebrar los 484 años de historia de la ciudad de Zapopan”, expresó. También reiteró el compromiso de mantener un trabajo cercano a la ciudadanía: “Cuentan con todo el respaldo, confianza y apoyo”.

La diputada local y presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado de Jalisco, Gabriela Cárdenas, destacó el valor simbólico de la conmemoración:

“Hablar de Zapopan es hablar de tradición, de innovación y, sobre todo, de devoción”.

Por su parte, la directora de Turismo y Centro Histórico, Bibiana Tenorio Orozco, quien asistió en representación del Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade, agradeció a las familias que acudieron a celebrar.

“Estas celebraciones son para ustedes, para la gente bonita de Zapopan, que hacen que este sea uno de los mejores municipios de México”, señaló.

Contexto histórico

El nombre del municipio proviene del vocablo náhuatl Tzapopan, interpretado como “lugar de zapotes”. La repoblación se realizó el 8 de diciembre de 1541, tras la Guerra del Mixtón. Crónicas históricas narran que indígenas originarios de Jalostotitlán participaron en este proceso acompañados por fray Antonio de Segovia, quien introdujo la imagen de la Virgen de la Concepción, hoy un símbolo central de identidad y devoción para miles de personas.

484 Latidos: música para celebrar

El festejo cerró con la presentación del proyecto musical 484 Latidos, que reunió a Banda Caña Verde, Madrazo Norteño y Cadetes de Linares. El espectáculo permitió a las familias disfrutar de un ambiente cálido y festivo, reforzando el sentido de comunidad que se busca destacar en esta conmemoración anual.