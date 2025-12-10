Advierte Protección Civil de Tlaquepaque riesgos de incendios durante celebraciones navideñas

En plena temporada navideña, autoridades de Protección Civil y Bomberos de San Pedro Tlaquepaque alertaron sobre el incremento de riesgos en los hogares, particularmente relacionados con incendios provocados por adornos eléctricos, veladoras y el uso de calefactores improvisados.

El director de la corporación, Luis Enrique Mederos Flores, señaló que el ambiente festivo suele acompañarse del uso intensivo de luces y extensiones, lo que puede derivar en sobrecargas de corriente. “Con la incorporación de más elementos eléctricos, muchas veces se sobrecargan las tomas de corriente, y esto puede generar calor excesivo que derive en un incendio”, advirtió.

El funcionario también llamó la atención sobre el uso de veladoras con fines religiosos, las cuales representan un riesgo cuando se colocan junto a cortinas, nacimientos o adornos, o cuando permanecen encendidas sin supervisión.

Las bajas temperaturas propias de diciembre añaden otro factor de riesgo. Mederos Flores explicó que anafres y otros calentadores, si se emplean de manera inadecuada, pueden provocar incendios o causar intoxicaciones por su uso en espacios cerrados.

Ante este escenario, Protección Civil pidió a la ciudadanía realizar revisiones básicas en sus viviendas: evitar sobrecargas eléctricas, apagar veladoras antes de salir de casa y utilizar dispositivos de calefacción conforme a las recomendaciones de seguridad.

“Lo esencial es disfrutar unas celebraciones seguras, sin poner en riesgo a las familias ni su patrimonio”, señaló el titular de la dependencia.