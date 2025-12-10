Este viernes 12, audiencia de vinculación vs detenidos por intento de homicidio afuera de Comisaría de Tlaquepaque

La Fiscalía de Jalisco imputó a tres adultos y un menor de edad quienes fueron arrestados por policías de San Pedro Tlaquepaque debido a que presuntamente participaron en un intento de homicidio afuera de las instalaciones de la Comisaría de ese municipio conturbado de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Los mayores de edad, identificados como Martín “N”, de 53 años; su hijo Martín Israel “N”, de 30, y Sergio José “N”, de 46, tendrán su audiencia de vinculación este próximo viernes 12 de diciembre en Puente Grande, en donde el juez que conoce del asunto determinará si se quedan o no sujetos a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa o el que resulte.

Por los mismos hechos, un adolescente de nombre Andrik, de 17 años de edad también está siendo procesado en apego a lo dispuesto por la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para menores, según indicó la Fiscalía.

A eso de las 13:30 horas del sábado 6 de diciembre, presuntamente los cuatro ahora bajo arresto llegaron en una camioneta Mazda de color blanco a las afueras de la base de la Comisaría Municipal de Tlaquepaque, situada en la Calle Zalatitán, cerca del cruce con Avenida Revolución, en donde reportaron que dos personas en motocicleta los venían siguiendo.

En ese momento también arribaron los de la moto, quienes dijeron a los policías de Tlaquepaque que uno de los que habían llegado en la camioneta tenía orden de aprehensión por un homicidio.

Enseguida uno de los tripulantes de la camioneta sacó una pistola con la que comenzó a dispararles a los de la motocicleta y a una mujer policía; luego se fue corriendo. Sus detonaciones hirieron a la agente municipal así como a dos civiles que estaban utilizando el cajero automático ubicado a unos metros.

Los policías detuvieron afuera de sus instalaciones a tres de los que llegaron en la camioneta, mientras que el causante de los disparos fue sometido a unas calles de distancia, cuando intentaba huir.

Los tres adultos y el adolescente fueron entregados al Ministerio Público, en donde, como ya se indicó, los imputaron ante las autoridades correspondientes y están a la espera de que se determine su situación legal.

Sobre la orden de aprehensión por el delito de homicidio, la Fiscalía de Jalisco no ha precisado ningún detalle.

SERÍAN INOCENTES; MENOR DE EDAD PADECE EPILEPSIA Y AUTISMO

De acuerdo con versiones periodísticas, Sergio José “N”, de 46 años, y su hijo Andrik, de 17, quien padece de autismo y epilepsia, no tienen responsabilidad en la balacera del pasado sábado 6 afuera del cuartel principal de la Comisaría de Tlaquepaque, pues según lo dicho por familiares, Sergio pretendía contratar a los albañiles Martín y Martín Israel, a quienes trasladaba en su vehículo para que le hicieran el presupuesto por cierto trabajo.

Cuando iban a tal efecto, se suscitó todo el incidente en el que Martín resultó andar armado y disparó en contra de la policía y las otras personas.