Respaldan diputadas petición de incremento de 5% para la Secretaría de Igualdad Sustantiva

Fabiola Loya, secretaria de Igualdad Sustantiva, anunció la creación de la Dirección de Masculinidades. Para 2026, se tiene propuesto un gasto de $604 millones para esa dependencia.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) tiene previsto ejercer un gasto de 604 millones de pesos para 2026, lo que representa prácticamente el mismo presupuesto que en 2025, cuando tiene asignados 603 millones de pesos.

Por ello, las diputadas de Morena, Candelaria Ochoa y de MC, Gabriela Cárdenas, señalaron que debe darse un incremento por encima del índice de inflación, esto es, por lo menos 5%.

La Comisión de Hacienda del Congreso, a petición de la legisladora Candelaria Ochoa, realizó una mesa de trabajo con el secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, para escuchar las propuestas que logren reforzar el gasto en materia de prevención de violencias hacia las mujeres y lograr su autonomía económica.

Candelaria Ochoa dijo que el gasto 2026 en la agenda de mujeres en Jalisco no puede ser ni igual, ni menor que este año.

“Prácticamente se refleja en una pérdida de presupuesto y no en un incremento a pesar de ser un incremento sustancial de un millón de pesos. ¿Por qué? porque el presupuesto estatal es mucho mayor y lo que recibe la Secretaría es muchísimo menor, en comparación con ese incremento presupuestal. Por lo tanto, yo secretaria (Fabiola Loya) sabe que tiene mi apoyo para decirle que sea igual al aumento presupuestal para la Secretaría de Igualdad”, precisó.

La secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Fabiola Loya, informó que busca atender tres ejes en la agenda de mujeres: combatir la violencia hacia ese grupo poblacional, aplicar programas que impulsen la autonomía económica de las mujeres y apoyar con recursos económicos la agenda de cuidados.

Anunció que en 2026 quiere crear la Dirección de Masculinidades, como una vía para prevenir la violencia hacia las mujeres.

“Sin embargo, mandamos una propuesta -con el mismo techo presupuestal- poder crear la Dirección de Masculinidades, esto porque está en el eje de prevención de violencias. Si no trabajamos con las masculinidades por la igualdad y trabajamos con los hombres desde las comunidades, desde el sistema educativo y desde la iniciativa privada, no vamos a poder disminuir las violencias. Necesitamos traer a los hombres ene se sentido y, sin embargo, no solicitamos aumento en el capítulo 1000”, dijo.

La diputada de MC, Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, expresó su confianza en que se logre reasignar dinero en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 para autorizar un incremento de por lo menos 5% a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y a los Centros de Justicia para las Mujeres, que requieren psicólogos y trabajadoras sociales, además de ministerios públicos.

“Yo estoy convencida de que tendríamos que hacer que el presupuesto de mujeres siempre vaya por encima del 5%. Entonces, tenemos que igualar, incluso, voy a proponer personalmente que se quede en un transitorio, poderlo crecer más de 5%, pero partiendo de que tiene que aumentar año con año, más allá de la inflación”, expresó.

A la mesa de diálogo acudieron mujeres que representan a asociaciones civiles, quienes forman parte del Consejo Ciudadano de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, quienes también hicieron propuestas para dar más dinero a la agenda de mujeres en Jalisco.