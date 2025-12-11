Concluyó la etapa de evaluación a 16 aspirantes a magistradas del Poder Judicial

Al frente, los diputados Enrique Velázquez y Marta Arizmendi, hicieron preguntas a una de las candidatas. El Congreso debe elegir a dos magistradas, antes del 15 de diciembre.

Este jueves se realizó la entrevista hecha por legisladores a 16 abogadas que aspiran a ocupar dos vacantes de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Con esto, la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso concluyó el proceso de evaluación para elegir antes del 15 de diciembre a dos nuevas magistradas. En forma previa, a las candidatas se les aplicó una examen teórico y otro de casos prácticos.

La presidenta de la Comisión, Adriana Medina, explicó que están a la espera de que el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción, les envié su dictamen con observaciones a los perfiles profesionales de las 16 candidatas a magistradas.

Hay que recordar que en este proceso solo compiten mujeres para lograr una mayor igualdad de género en el Poder Judicial.

La diputada Adriana Medina comenzó el proceso de entrevistas, donde se les preguntó a las abogadas cuál es su plan de trabajo en caso de ser elegidas magistradas.

“Declaramos iniciadas las rondas de entrevistas, de conformidad al calendario previamente publicado en este salón de Legisladoras Jaliscienses. Doy la bienvenida a las integrantes de la Comisión, la diputada Marta Arizmendi y la diputada Ana Fernanda Hernández”, explicó.

Dos de las entrevistadas señalaron que el Poder Judicial debe acercar más la justicia a los ciudadanos y hacer un esfuerzo por tener mayor empatía a la hora de impartir justicia. Aquí las propuestas que hicieron Gabriela Villalobos y Graciela Olivares.

Gabriela Saraí Villalobos Ruvalcaba, aspirante a magistrada:

“Para que logremos un verdadero cambio en el Poder Judicial debemos trabajar de adentro hacia afuera y no solo de afuera hacia adentro, lograr que cada sentencia dictada sea una vida reparada, para ello mi plan de trabajo va encaminado, no solo a que se lleven programas, cursos y capacitaciones, relativos a la preparación académica jurídica, sino que también vayan dirigidos a la obtención de una verdadera justicia social”, dijo.

Graciela Olivares Chávez, aspirante a magistrada:

“Mi proyecto, uno de los puntos que considero muy importante es la creación de una sala especializada en delitos cometidos en agravio a las mujeres. Tenemos que, a esta fecha, dentro del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Jalisco, no existe una sala especializada en esa materia. Es cierto, existen salas especializadas en materia civil, en materia penal, pero en la que yo propongo, no existe”, enfatizó.

El Congreso debe elegir a las dos vacantes del STJE, antes del 15 de diciembre. Una de las magistradas que se elija tendrá que esperar a que se resuelva un juicio de amparo que presentó el magistrado Daniel Espinosa Licón, quien quiere seguir como juzgador, tras de que concluyó su periodo de siete años.