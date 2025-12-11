Despliega Tonalá operativo decembrino con 930 elementos; refuerza vigilancia en pirotecnia y fogatas

El Gobierno de Tonalá puso en marcha su operativo decembrino de seguridad, vigilancia y protección civil, que se realizará en coordinación con la Zona Metropolitana de Guadalajara. El alcalde Sergio Chávez informó que el municipio está preparado para atender el aumento de visitantes, el funcionamiento de tianguis y los riesgos asociados al uso de pirotecnia y fogatas.

“No hay ningún índice delictivo mayor, es un operativo conjunto… Tonalá está preparado”, afirmó el presidente municipal. Detalló que participarán 930 elementos entre policías, bomberos, paramédicos y agentes de movilidad, apoyados por 120 vehículos que operarán las 24 horas.

El alcalde confirmó que ya se realizaron aseguramientos de material explosivo que no contaba con los registros correspondientes. “Ya se hizo algunos aseguramientos de material o pólvora que no tenían los registros debidos a través del Ejército Mexicano”, señaló.

Tonalá despliega operativo navideño (Cortesía)

Tonalá cuenta con 23 polvorines ubicados “en la ceja de la barranca, en la parte norte del municipio”, los cuales se revisan de manera permanente junto con la Sedena para evitar accidentes. Chávez exhortó a la población a utilizar la pirotecnia únicamente bajo medidas seguras: “Es parte de nuestra cultura mexicana… pero evitemos consumir o exponer en lugares cerrados donde vaya a ocasionar algún accidente”.

Como parte del operativo, Protección Civil realizará recorridos en colonias donde es común encender fogatas la madrugada del 31 de diciembre, especialmente en zonas como Loma Dorada, Infonavit La Soledad, Colonia Jalisco, Zalatitán y Rancho de la Cruz.

“Está el operativo preparado para que salga Protección Civil a hacer los exhortos”, dijo el alcalde. Sin embargo, advirtió que quienes insistan en esta práctica serán sancionados: “Las personas que de alguna manera no entiendan serán detenidas y serán procesadas como marca el reglamento”.

Tras un primer llamado, la reincidencia puede derivar en una multa. “Creo que son alrededor de 800 pesos”, precisó Chávez.