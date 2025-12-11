Entregan a FGR a grupo de pistoleros capturado en operativo al oriente de Guadalajara

Un grupo de ocho hombres y una mujer que presuntamente se hallaban en la vía pública portando ostensiblemente armas de fuego, fue aprehendido en un despliegue encabezado por agentes de la Comisaría de Guadalajara apoyados por unidades de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Jalisco.

De acuerdo con información proporcionada por la corporación tapatía, la acción fue concretada después de que se recibieron reportes del sistema C5 de personas con armas de fuego en el cruce de la Avenida Hacienda La Calera y la Calle Miguel Noriega, en la Colonia Heliodoro Hernández Loza, al oriente de la capital del estado.

Al presentarse en el lugar, elementos del Grupo Lobos y del Escuadrón Motorizado Gamas, así como de las fuerzas federales y estatales, aplicaron el protocolo policiaco correspondiente desarmaron y arrestaron a los ocho hombres y una mujer con las características proporcionadas por los operadores del sistema de videovigilancia.

En total les aseguraron ocho pistolas, 10 cargadores y alrededor de 115 tiros útiles para los calibres nueve milímetros y .380.

Armas embaladas para entregarlas al MP Federal

Los detenidos están identificados como Gabriel “N” y Víctor Manuel “N”, ambos de 42 años; Óscar Guadalupe “N”, de 26; César Oswaldo “N”, de 19, Nitzia Amayrani “N”, de 19; Ángel Gabriel “N”, de 18; Ismael “N”, de 34; Jonathan Enrique “N”, de 22, y Bryan Ricardo “N”, de 24, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

En la Fiscalía General de la República (FGR) debe resolverse la situación jurídica de los nueve detenidos en 48 horas, por lo que se ignora si se les investigará por delitos como homicidio, lesiones, robo y otros del fuero común.