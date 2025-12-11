Localiza COBUPEJ restos óseos durante operativo de búsqueda en Zapopan

. .

El Gobierno de Jalisco informó que, durante un operativo de búsqueda generalizada en la barranca de la colonia La Coronilla, en el municipio de Zapopan, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) localizó restos óseos, al parecer humanos.

La intervención se derivó de un reporte anónimo que permitió establecer diversos puntos de inspección y ampliar el área de búsqueda. Las labores se realizaron en una zona de difícil acceso, por lo que el personal especializado empleó vuelos de dron para el reconocimiento del terreno y posteriormente efectuó descensos a rapel para extender el alcance de la intervención.

Para optimizar la revisión del área, se utilizaron herramientas manuales que facilitaron el ingreso a zonas con vegetación densa. Durante el operativo se localizaron restos óseos acompañados de diversos objetos personales, lo que llevó al aseguramiento inmediato del punto y a dar aviso a la autoridad ministerial, responsable de continuar con las investigaciones correspondientes.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fijarán y trasladarán lo encontrado a sus instalaciones para realizar los dictámenes que permitan confirmar si los restos corresponden a seres humanos y, en su caso, avanzar en su posible identificación.

En la intervención participaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado, así como familiares de personas desaparecidas, quienes acompañaron las acciones como parte de los mecanismos de búsqueda establecidos.

COBUPEJ reafirmó su compromiso de mantener labores continuas, coordinadas y apegadas al Protocolo Homologado de Búsqueda, con el propósito de brindar respuestas a las familias que buscan a sus seres queridos.