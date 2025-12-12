Harán consulta entre pueblos originarios de Jalisco antes de reformar la Constitución local

Se presentó el informe del Consejo Consultivo de la CEI. Hubo representación de los wixárikas del Norte, nahuas de Ayotitlán y de otros pueblos que viven en Guadalajara.

El Congreso local anunció que a partir de enero hará consultas a los pueblos originarios de las regiones Norte, Sur, Costa Sur y Área Metropolitana de Guadalajara, sobre las tres iniciativas que existen para reformar el artículo 4º de la Constitución del Estado de Jalisco en materia de derechos de las etnias.

Las iniciativas las presentaron Verónica Jiménez, de MC, Alejandro Barragán, de Morena, y Aurelio Fonseca, de la bancada del PRI.

Este viernes, el legislador del PRI, Aurelio Fonseca, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, hizo entrega formal de las tres iniciativas a Juan Miguel Hernández Montes, presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena (CEI), justo para que se socialicen entre los pueblos originarios.

“Esto es importante para el conocimiento de todos los pueblos originarios esta reforma, pero también que se puedan entablar aquellas reformas o aquellas iniciativas que se llevan de los diferentes grupos, para que sean revisadas y analizadas y por medio de las mesas de trabajo lleguemos a una conclusión que sea de gran importancia para nuestros pueblos originarios. Estaremos realizando diferentes mesas, algunas las haremos en las comunidades y algunas las haremos aquí en Guadalajara, para irlos llevando de la mano en ese tema”, dijo.

Por su parte, Juan Miguel Hernández Montes, integrante de la comunidad de Tuxpan de Bolaños y presidente del Consejo Consultivo de la CEI, presentó el informe de actividades de esa instancia del periodo 2022-2025.

El presidente saliente dijo que se consultó el Plan Estatal de Gobernanza entre los pueblos originarios de Jalisco y señaló que es bienvenida la consulta que hará el Congreso local, porque se tienen que escuchar a todas las voces.

“El diputado señaló que se van a realizar unas consultas por región. En la región Norte, se haría una consulta en la región Sur, Costa Sur y zona metropolitana y todos aquellos municipios donde existan pueblos originarios”, explicó.

La reforma que se pretende hacer en Jalisco busca “armonizar” los cambios que se hicieron a la Carta Magna a escala federal, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, otorgándoles derechos a la libre determinación, autonomía, autogobierno, respeto a sus sistemas normativos y territorios.

Las iniciativas presentadas buscan proteger sus tierras, lenguas, conocimientos y prácticas culturales. Además, establecen la obligación de consulta previa para decisiones relevantes y asignación presupuestal para su autoadministración.

Aún no se han definido las fechas para los foros de consulta.