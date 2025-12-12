Otorga Jalisco prórroga de tres meses para la sustitución gratuita de placas

Ante la alta demanda en los trámites de sustitución gratuita de placas vehiculares, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, emitió un acuerdo para establecer una prórroga para las y los propietarios de vehículos cuyas placas están sujetas a sustitución.

La prórroga para el trámite tendrá vigencia del 2 de enero al 31 de marzo de 2026, y se realizará con base en un nuevo calendario.

Es importante subrayar que esta prórroga sólo aplica para quienes hayan cubierto el pago del derecho de refrendo vehicular 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como el cambio de propietario o cualquier otro trámite que implique la modificación de su registro en el Padrón Vehicular.

La sustitución se realizará en el siguiente orden: en enero corresponderá a las terminaciones “1”, “2”, “3” y “4”; en febrero las terminaciones “4”, “5”, “6” y “7”, y en marzo las terminaciones “7”, “8”, “9” y “0”.

No obstante, quienes cumplan con todos los requisitos desde este momento, incluido su comprobante de verificación 2025 (aprobado o no aprobado), pueden agendar su cita para cualquier día y acudir a la oficina recaudadora de su elección a partir de enero 2026.

Además de estar al corriente con el pago del refrendo vehicular, las y los propietarios deberán agendar una cita en el mes que les corresponda y acudir a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales.

Las citas son en:

https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/

En la recaudadora deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, y exhibir el documento que acredite la propiedad del vehículo, como factura, sentencia judicial o cesión de derechos, también en original y copia.

También presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

El trámite gratuito registra más de 940 mil sustituciones de placas de febrero a la fecha, y los meses de octubre y noviembre son los que más afluencia registraron con 127 mil 374 y 152 mil 184 sustituciones respectivamente.

En los primeros nueve días de diciembre, se realizaron 66 mil sustituciones de placas en las 135 oficinas recaudadoras del Estado.

La Secretaría de la Hacienda Pública refrenda su compromiso con brindar trámites ágiles, ordenados y al servicio de las y los jaliscienses.