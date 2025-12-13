Jalisco es referente global en transparencia y participación ciudadana en obras públicas

Como muestra de que Jalisco es punta de lanza a nivel internacional en materia de transparencia y rendición de cuentas, las y los delegados representantes de 19 países de América Latina de CoST Internacional, la mayor iniciativa global de transparencia y control social en obras públicas e infraestructura, eligieron por unanimidad a Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, como nueva integrante de la Junta Directiva de CoST.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, nueva integrante de la Junta Directiva de CoST

La postulación fue presentada por la delegación de Jalisco como un reconocimiento a la trayectoria de la Secretaria, quien desde 2019 impulsó la adhesión del Estado al programa internacional, y ha consolidado un ecosistema de apertura gubernamental en obras públicas e infraestructura sin precedentes en México.

En el Gobierno de Jalisco se integró la iniciativa CoST como una política pública, en la que actualmente se tienen disponibles más de mil proyectos de infraestructura transparentados en la plataforma.

Además, se han sumado 24 nuevos miembros —dos instituciones estatales y 22 ayuntamientos—, con resultados positivos en apertura gubernamental, participación ciudadana y vigilancia social de obra pública, lo que consolida a Jalisco como un modelo internacional de buenas prácticas.

En mayo el Gobierno de Jalisco fue reconocido a nivel internacional por su compromiso con la transparencia en infraestructura y obra pública a través de la plataforma CoST Jalisco, la primera en el mundo en cumplir 100 por ciento con el Estándar Global de Contrataciones Abiertas para Datos de Infraestructura (OC4IDS, por sus siglas en inglés).

Es por ello que en representación del Gobierno de Jalisco y como nueva integrante de la Junta Directiva de CoST, Cantero Pacheco impulsará una agenda de trabajo con tres prioridades estratégicas a nivel global.

Primero, se apostará en acelerar la adopción del estándar en gobiernos subnacionales, especialmente en América Latina y, en segundo lugar, fortalecer los mecanismos de participación y auditoría social para que los datos se conviertan en agendas de mejora, correcciones reales de obra y en decisiones que incidan.

En una tercera línea de trabajo se consolidarán alianzas estratégicas con actores internacionales, que permitan vincular transparencia en infraestructura con integridad, sostenibilidad y confianza pública.

CoST Internacional destacó que su elección representa una aportación estratégica para fortalecer el liderazgo latinoamericano dentro de la organización.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, nueva integrante de la Junta Directiva de CoST

PARA SABER

La plataforma www.costjalisco.org.mx permite a la ciudadanía consultar información estructurada y detallada sobre la inversión pública ejercida por el Gobierno del Estado, desde la planeación hasta la conclusión de las obras.

Cada proyecto incluye estudios técnicos, contratos, montos, avances y costos, con el objetivo de fomentar la vigilancia social sobre el uso del dinero público.

Entre los avances destacados se encuentran la adopción del estándar internacional OC4IDS en el Reglamento de Obra Pública de Guadalajara, en 2022, y la publicación obligatoria de todos los proyectos de obra en la plataforma CoST Jalisco.

También resaltan la creación de Comités de Vigilancia Ciudadana, integrados por personas de la sociedad civil y universidades, que realizan auditorías sociales basadas en información pública y visitas en campo.