Policías de Zapopan entregaron casi mil juguetes en el arranque de la Operación Regalo 2025

Un policía vestido de Santa Clós llegó a la Unidad Deportiva Villa de Guadalupe, con cientos de regalos. La meta esta navidad es regalar más de diez mil juguetes.

Decenas de policías de Zapopan -mujeres y hombres- comenzaron este fin de semana con la Operación Regalo, una visita de los elementos de seguridad para dar regalos a niñas y niños, en diversas colonias.

Este fin de semana, la Operación Regalo llegó a la colonia Villa de Guadalupe, por la carretera a Saltillo, donde un policía vestido de Santa Clós llegó a bordo del helicóptero Titán, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Los mismos policías reúnen los juguetes que se obsequian, a los que se suman donativos que hacen asociaciones de vecinos y empresas, explicó el comisario de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías.

“Ya esto lo hacemos desde hace varios años. Los compañeros en el transcurso del año juntan regalos para otorgar a las personas que más lo necesitan. Tratamos de que vean a la Comisaría de una manera sensible y de proximidad, para que nos vean no solo como policías, sino que somos gente cercana a los niños, queremos nos reconozcan eso en el sentido de la confianza”, explicó el comisario.

Hay cinco actividades que se harán en diferentes partes del municipio, que está dividido en sectores.

En la Unidad Deportiva de Villa de Guadalupe se reunieron 850 personas y a todos se les entregaron juguetes y bolos con dulces.

Isaura Amador Nieto, coordinadora de Cercanía Ciudadana de Zapopan, agradeció la labor altruista de los policías y anunció que el Gobierno de Zapopan hará también mega posadas en diversas colonias. Se busca llegar a 15 mil niñas y niños.

“Están entregándoles a cientos de niños una sonrisa en esta Navidad, porque es un regalito que ellos han juntado como corporación y que hacen estos eventos con la finalidad de brindarle algo a la comunidad. En Zapopan seguimos haciendo por toda la ciudad, en las más de 1,250 colonias tratamos de llevar estos eventos a cada rinconcito por parte de la Coordinación de Cercanía Ciudadana”, expresó Isaura Amador.

Ya se realizó una mega posada en la colonia Parque Real y la siguiente semana se hará otra en Pinar de la Calma. Este sábado se realizó otra en el parque de las Niñas y los Niños, donde se dieron alrededor de mil hamburguesas.

Las familias de la colonia Villa de Guadalupe pudieron observar una exhibición de la Unidad Táctica Canina y del escuadrón de Drones de la Policía de Zapopan.

Susana Castañeda, madre de familia Villa de Guadalupe, expresó: “Está muy bien por los niños, vienen con mucha alegría a recibir un regalo, mas que nada por ver a Santa Clós. Es muy bueno que hagan estos eventos. Vengo con ellos dos (mis hijos), con una amiga. Les dieron una muñeca, una pelota, un bolo y otro jueguito”, dijo.

La meta de la Operación Regalo de la Comisaría de Zapopan es entregar más de diez mil juguetes en cinco actividades a realizarse los días 19, 20 y 21 de diciembre en Valle de los Molinos, Santa María del Pueblito (parque Metropolitano) y Parques de Tesistán, entre otras zonas.