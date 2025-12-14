Igualdad Animal: Presentan en el Congreso iniciativa para proteger a los peces

FOTO: Igualdad Animal

Cuando de protección animal se trata, los peces sienten han permanecido en una zona gris de la legislación mexicana. A pesar de ser animales sintientes, son los más explotados en cuanto a número de individuos y también los que más sufren prácticas dolorosas sin ningún tipo de consideración.

Desde su crianza en granjas o su pesca, estos animales enfrentan hacinamiento, golpes, enfermedades, son aplastados y arrojados sin el menor cuidado. La matanza no es diferente y comienza con su extracción del agua, momento en que da inicio su asfixia que puede prolongarse por 40 minutos hasta que sus escamas colapsan. Muchos mueren en este lento proceso y los que llegan al rastro son cortados y sus vísceras extraídas sin un aturdimiento que reduzca su sufrimiento.

Los peces en las leyes mexicanas

Actualmente, los peces no son considerados como animales por la normatividad mexicana, que se refiere a ellos como “recursos”. Esta clasificación ha propiciado que estos animales sean explotados y matados sin estándares mínimos de bienestar animal. Esto podría estar a punto de cambiar.

La organización Igualdad Animal trabajó junto con la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en una iniciativa de reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que ya fue presentada en la Cámara de Diputados.

Está propuesta sin precedentes busca cerrar un capítulo histórico donde los peces han sido excluidos de los avances de protección animal y, en su lugar, abrir uno tendiente a establecer estándares que garanticen la reducción de su sufrimiento.

La iniciativa propone que los animales acuáticos bajo responsabilidad humana en la cadena productiva también deben ser protegidos frente al sufrimiento.

“Durante años, millones de peces han sido tratados como simples recursos, pese a que la propia normativa mexicana reconoce a los animales como seres vivos sensibles. Esta iniciativa pone a México en la ruta de reconocer que también en el agua debemos proteger a los animales”, dijo Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta de decreto modifica y adiciona diversos artículos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para:

Reconocer expresamente a los animales acuáticos dentro de las definiciones de acuacultura y pesca.

Establecer que la Secretaría competente emita normas oficiales mexicanas específicas sobre bienestar animal para todas las etapas en las que los animales acuáticos estén bajo cuidado o responsabilidad humana, hasta el momento de su matanza.

Toda persona que tenga a su resguardo animales acuáticos destinados al consumo humano deberá garantizar su bienestar en cultivo, manejo, transporte, aturdimiento y matanza.

Las actividades de pesca deberán realizarse con medidas que eviten el sufrimiento.

Todos los animales procedentes de la pesca y la acuacultura deberán ser insensibilizados o aturdidos mediante métodos mecánicos o eléctricos antes de su matanza, de acuerdo con normas oficiales mexicanas.

Además, se propone establecer un capítulo de bienestar animal para las granjas acuícolas, que deberán garantizar alimentación suficiente y adecuada, densidades de población acordes con el bienestar, enriquecimiento ambiental para reducir el estrés. Para saber más sobre la iniciativa y cómo apoyarla visita Los Peces Sienten, Protégelos Hoy.