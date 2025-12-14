Policía Vial ha sacado de circulación por violaciones a la ley, 28 mil motos en 2025

Tanto en su vigilancia ordinaria como con el “Operativo Metro”, especializado en la supervisión a motocicletas que circulan en todo Jalisco, la Policía Vial ha sacado de circulación por diversas violaciones a la ley, 28 mil 38 motocicletas desde el 1 de enero hasta el 7 de diciembre de 2025.

La Secretaría de Seguridad Jalisco, de la que depende la Policía Vial, informó que de ese total, 15 mil 857 fueron detenidas durante la vigilancia ordinaria de los agentes de tránsito, mientras que 12 mil 881 quedaron aseguradas durante los 609 despliegues especializados del “Operativo Metro” en unos 40 municipios.

“Entre las sanciones más frecuentes por infringir la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, figura principalmente no contar con matrícula, conducir sin licencia, no portar el equipo de seguridad básico, como casco certificado, y no tener póliza de seguro”, señaló la Secretaría.

Explicó que el “Operativo Metro” es un despliegue permanente en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara y al interior del Estado. que se enfoca en la detección y retiro de circulación de motocicletas que no cumplan con las normas, y su objetivo es mantener un entorno seguro y ordenado para todas y todos los sujetos de movilidad.

Solo un 30 por ciento son reclamadas: Comisario Vial

“Invitamos a los motociclistas a cuidarse; no es un tema recaudatorio o sancionatorio, nuestra principal razón es vigilar que quienes circulan por nuestras calles respeten la ley, que se encuentren unas calles tranquilas y se sientan a salvo, esa es la razón de ser de la Policía Vial”, declaró el Comisario Vial, Jorge Alberto Arizpe García.

Agregó que solo alrededor del 30 por ciento de las motocicletas aseguradas son reclamadas y, después de un plazo de 180 días en depósitos vehiculares, las unidades pueden ser integradas a un proceso administrativo de subasta pública.