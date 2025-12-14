Posible crimen pasional, entre líneas de investigación por homicidio del director de DIF municipal de El Salto

Enrique Estrada Jiménez. FOTO: Redes sociales

Entre las líneas de investigación para esclarecer el asesinato de Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema DIF de El Salto, elementos de la Vicefiscalía Regional siguen un posible móvil pasional. El l funcionario de 27 años de edad fue encontrado muerto en su domicilio la mañana del pasado viernes 12 de diciembre.

El cadáver estaba en una finca de la Calle 627, en la Colonia Parques del Castillo, del municipio de referencia.

Se dice que el crimen se consumó entre la noche del jueves y la madrugada siguiente, por un hombre con quien la víctima había llegado y al que luego se le vio salir de la finca.

Tras ser localizado sin vida, se constató que el funcionario municipal presentaba algunas lesiones al parecer infligidas por un arma blanca, así como un disparo en la cabeza.

También se sabe, de manera extraoficial, que en la escena del delito estaba un indicio de bala calibre 9 milímetros.

El fallecido había laborado en el Ayuntamiento de El Salto desde otros trienios y con administraciones emanadas de diferentes partidos políticos.

Colectivos como Yaaj México, se sumaron a las condolencias por el asesinato y pidieron que sea esclarecido.