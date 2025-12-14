Reporta DIF Tlaquepaque más de 100 mil atenciones en su primer año de actividades

Presenta DIF Tlaquepaque informe (Cortesía)

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Tlaquepaque, María del Carmen Curiel Aldaz, presentó su Primer Informe de Actividades, en el que reportó más de 100 mil atenciones otorgadas en materia de asistencia social durante su primer año de gestión.

En el acto estuvo presente la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, ante quien se detallaron las acciones realizadas en atención a niñas, niños, familias, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con el informe, en los Centros de Atención Infantil Comunitarios fueron atendidas 452 niñas y niños, mientras que se entregaron 4 mil 890 desayunos escolares y se dio seguimiento a 386 reportes de maltrato infantil. Asimismo, se informó sobre la inauguración de la Casa Hogar La Esperanza, donde fueron atendidos 97 menores, de los cuales 39 fueron reintegrados a sus familias.

“El Sistema DIF Tlaquepaque otorgó más de 100 mil atenciones en materia de asistencia social, consolidando un modelo humano y cercano, resultado del trabajo coordinado con aliados estratégicos”, señaló Curiel Aldaz.

En el ámbito del fortalecimiento familiar, se brindaron más de 9 mil atenciones en el Centro de Convivencia Familiar y se atendieron 392 reportes de violencia familiar, además de ofrecer acompañamiento a familias de personas desaparecidas.

Respecto a la atención a personas adultas mayores, el DIF reportó 800 usuarios atendidos en los Centros de Desarrollo Comunitario y la creación del primer Centro de Día en la colonia Los Olivos. En materia de discapacidad, se otorgaron más de 12 mil terapias, así como capacitación laboral y servicios especializados.

En el eje de desarrollo social, el organismo informó que más de 2 mil 100 personas fueron beneficiadas con programas de asistencia alimentaria y que se entregaron 25 mil despensas, además de servicios médicos, psicológicos y de trabajo social, así como la operación de comedores comunitarios y del Albergue Invernal.

Al cierre del evento, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura y la presidenta del Patronato encabezaron la asignación de cuatro menores a sus familias, como parte de los procesos de restitución de derechos que realiza el Sistema DIF municipal.