Guadalajara

El espacio de atención estará disponible hasta el 8 de enero de 2026, con el objetivo de brindar información, orientación y asistencia a personas migrantes durante el periodo vacacional de invierno

Se instala módulo Héroes Paisanos en Plaza Guadalajara en coordinación con el Instituto Nacional de Migración

Por Samantha Lamas

El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y Atención a Personas Migrantes, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), instaló el módulo Héroes Paisanos en el subterráneo de Plaza Guadalajara, como parte de las acciones de atención a connacionales que visitan la ciudad durante el próximo periodo vacacional de invierno.

El módulo se encuentra en operación y brindará atención hasta el 8 de enero de 2026, en un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, fungiendo como un punto de información sobre derechos, obligaciones, programas y servicios disponibles para las y los mexicanos que residen en el extranjero.

Durante el periodo vacacional de verano, este espacio ofreció atención personalizada y distribuyó más de 11 mil guías Héroes Paisanos, facilitando información clara y oportuna para garantizar un tránsito seguro de las personas visitantes.

El Módulo Héroes Paisanos proporciona asesoría de diversas instancias de gobierno, además de orientación para el ingreso, tránsito y salida de quienes residen fuera del país y se encuentran temporalmente en Guadalajara.

Con estas acciones, Guadalajara avanza como una ciudad abierta, segura y solidaria, reafirmando el compromiso de la Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, de brindar una atención digna y humana a todas las personas en tránsito o visita.

