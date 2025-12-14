Se instala módulo Héroes Paisanos en Plaza Guadalajara en coordinación con el Instituto Nacional de Migración

El Gobierno de Guadalajara, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales y Atención a Personas Migrantes, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), instaló el módulo Héroes Paisanos en el subterráneo de Plaza Guadalajara, como parte de las acciones de atención a connacionales que visitan la ciudad durante el próximo periodo vacacional de invierno.

El módulo se encuentra en operación y brindará atención hasta el 8 de enero de 2026, en un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas, fungiendo como un punto de información sobre derechos, obligaciones, programas y servicios disponibles para las y los mexicanos que residen en el extranjero.

Durante el periodo vacacional de verano, este espacio ofreció atención personalizada y distribuyó más de 11 mil guías Héroes Paisanos, facilitando información clara y oportuna para garantizar un tránsito seguro de las personas visitantes.

El Módulo Héroes Paisanos proporciona asesoría de diversas instancias de gobierno, además de orientación para el ingreso, tránsito y salida de quienes residen fuera del país y se encuentran temporalmente en Guadalajara.

Con estas acciones, Guadalajara avanza como una ciudad abierta, segura y solidaria, reafirmando el compromiso de la Presidenta Municipal, Verónica Delgadillo, de brindar una atención digna y humana a todas las personas en tránsito o visita.