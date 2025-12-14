Tlajomulco refuerza acciones de bienestar animal para prevenir riesgos a la salud pública

La presencia de mascotas en situación de calle y la falta de cuidados veterinarios continúan siendo un reto para la salud pública en Tlajomulco. Ante este escenario, el Gobierno Municipal mantiene activas diversas acciones de bienestar animal a través de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), con campañas gratuitas de vacunación antirrábica, esterilización y desparasitación, así como programas permanentes de promoción de la tenencia responsable.

Estas medidas buscan no solo mejorar la calidad de vida de perros y gatos, sino también reducir los riesgos sanitarios asociados a la sobrepoblación animal, como la propagación de enfermedades zoonóticas, la acumulación de excretas en espacios públicos y el incremento de accidentes o mordeduras.

Uno de los ejes centrales de esta estrategia es el programa “Dueño Responsable”, mediante el cual se han realizado alrededor de 790 esterilizaciones gratuitas. Antes de cada procedimiento, las mascotas reciben una consulta veterinaria para verificar que se encuentren en condiciones óptimas de salud. La esterilización, además de prevenir camadas no deseadas, contribuye a disminuir conductas asociadas al celo y reduce la probabilidad de diversas enfermedades.

El director de la UNASAM, Luis Alberto Cayo Cervantes, explicó que este programa está vinculado a la atención integral de las mascotas. “Cuando llevas a tu animal de compañía a vacunación y desparasitación, automáticamente puedes acceder a la esterilización gratuita. Son acciones que van de la mano”, señaló.

El funcionario advirtió que la sobrepoblación de perros en la vía pública representa un problema sanitario importante, ya que facilita la transmisión de enfermedades entre animales y hacia las personas, además de generar afectaciones al entorno urbano. “Si un ejemplar está enfermo, puede contagiar a otros caninos y eso se vuelve un foco de riesgo para toda la comunidad”, apuntó.

La autoridad municipal también recordó que el cuidado responsable implica mantener a las mascotas dentro de un entorno seguro, evitar que deambulen libremente en la calle y utilizar correa durante los paseos para prevenir incidentes. “Tener una mascota conlleva responsabilidades: atención médica, alimentación adecuada y medidas de seguridad”, subrayó Cayo Cervantes.

Con estas acciones, Tlajomulco busca consolidar una política pública que vincule el bienestar animal con la protección de la salud colectiva, promoviendo una convivencia más segura y responsable entre las personas y sus animales de compañía.