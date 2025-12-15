Arranca operaciones la Línea 4 en Tlajomulco: moverá a más de 106 mil usuarios diarios

En un hecho histórico para Tlajomulco de Zúñiga y el estado de Jalisco, el Gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó el inicio de operaciones de la Línea 4 del transporte público, una obra estratégica que transformará la movilidad del sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La nueva línea cuenta con 21 kilómetros de trazo y ocho estaciones, y tendrá la capacidad de movilizar hasta 106 mil usuarios diarios, conectando el centro de Tlajomulco con el resto de la metrópoli en un tiempo estimado de 38 minutos, lo que representa una alternativa rápida, eficiente y sustentable frente al uso del automóvil particular.

Durante el arranque, Lemus Navarro destacó que el transporte público será el principal legado de su administración, al asegurar que la prioridad es dignificar la movilidad y seguir conectando al AMG. “Tenemos que darle dignidad al transporte público, transporte público digno para las personas”, subrayó el mandatario.

Como parte del periodo de prueba, el acceso a la Línea 4 será gratuito del 15 al 31 de diciembre, en un horario de 6:00 a 21:00 horas, con el objetivo de que la ciudadanía conozca la infraestructura, las estaciones y las conexiones del nuevo sistema. “Queremos que la gente lo pruebe, lo conozca y lo disfrute; esta obra nos coloca como la mejor zona metropolitana de Latinoamérica en transporte público”, afirmó el Gobernador.

La Línea 4 operará con cinco rutas alimentadoras y 52 unidades, lo que permitirá fortalecer la conectividad entre Tlajomulco, Guadalajara y Tlaquepaque, beneficiando a miles de familias que diariamente se trasladan por motivos laborales, educativos y personales.

El Gobernador anunció que en 2026 continuará la transformación del transporte público en Jalisco, con proyectos como la nueva línea que conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el AMG, el fortalecimiento de las líneas del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), más unidades para Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, así como nuevos sistemas de electromovilidad en Puerto Vallarta y transporte metropolitano en la región Ciénega.

Por su parte, Amílcar López, Director del SITEUR, informó que con la puesta en marcha de la Línea 4, Guadalajara se consolida como la cuarta ciudad con mayor longitud de tren en Latinoamérica, al superar los 126 kilómetros de red, lo que representa un crecimiento del 20 por ciento en el primer año de la actual administración.

En el marco de una celebración realizada en la estación Tlajomulco Centro, el alcalde Gerardo Quirino destacó que este proyecto fue visualizado durante más de 14 años, y hoy se convierte en una realidad que marca un antes y un después para el sur de la metrópoli.

Con un recorrido de extremo a extremo de 38 minutos y frecuencias de paso de nueve minutos, la Línea 4 se perfila como una solución de movilidad segura, eficiente y sustentable, que mejora la calidad de vida y la conectividad de Tlajomulco con el resto del AMG.