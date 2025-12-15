Aseguran narcozoológico en Arandas; había 10 caballos, aves y un cocodrilo

Narcozoológico en Arandas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que con apoyo de soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), cumplimentó una orden de cateo en un rancho ubicado en las inmediaciones de la comunidad de Cieneguilla, municipio de Arandas, en donde encontraron varios animales, incluido un cocodrilo, así como automóviles, ropa táctica, cargadores para arma de fuego y cientos de balas.

El lugar había sido descubierto hace unos días por elementos del Ejército Mexicano, quienes patrullaban la zona y desde el exterior, observaron diversas equipo táctico e implementos para corporaciones de seguridad.

Al tener conocimiento del caso, el Ministerio Público Federal (MPF) solicitó una diligencia de cateo, mediateca la cual se pudo ingresar al lugar y se aseguraron 24 cargadores de diversos calibres, más de 350 cartuchos de diferentes calibres, 15 vehículos, 10 caballos, diversas aves, un cocodrilo, 14 chalecos tácticos, 21 aditamentos, así como prendas de vestir y “documentación”.

Un cocodrilo, entre los especímenes asegurados

La acción de las fuerzas federales no dejó, al menos por el momento, personas detenidas.

El predio y lo asegurado fueron puestos a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos aparte de los que resulten.