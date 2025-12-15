Critica Lomelí propuesta de Ley de Ingresos de Jalisco 2026 por aumentos en contribuciones

El senador por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, criticó la propuesta de Ley de Ingresos 2026 presentada por el Gobierno del Estado al Congreso local, al señalar que contempla más de 200 aumentos en distintos conceptos por encima del 3.5 por ciento, lo que, afirmó, impactará la economía de los jaliscienses.

El legislador explicó que el Ejecutivo estatal prevé un incremento de ingresos del 4.1 por ciento para 2026.

“El Gobierno de Jalisco prevé un incremento de ingresos del 4.1 por ciento para el 2026. Significa que de los 174 mil 460 millones de pesos de este 2025, pretende ingresos para el 2026 de 181 mil 548 millones de pesos”, indicó.

Detalló que de ese monto, 25 mil 693 millones de pesos corresponderían a ingresos propios y 155 mil millones a recursos federales.

Con base en estos datos, Lomelí Bolaños afirmó que es incorrecto el discurso del Ejecutivo estatal sobre un trato desfavorable de la Federación hacia Jalisco, y agregó que municipios del interior del estado, particularmente los gobernados por Morena, no reciben apoyos para proyectos municipales.

Recordó además que cerca de 50 mil millones de pesos llegan de manera directa a Jalisco a través de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, los cuales, dijo, tienen un impacto positivo en la economía estatal.

“La estrategia que implementó este gobierno para recaudar más fue sacar nuevas placas de circulación bajo la idea de que necesitan actualizar el padrón vehicular. Sin embargo, aunque dicen que el cambio de placas es gratuito, realmente está asociado a una obligación y una sanción. Si no sacas las nuevas placas, no podrás circular el siguiente año, y para poder sacar las placas los contribuyentes no deben tener ningún adeudo, es decir, que deben pagar todas sus deudas”, refirió.

El senador denunció que en la propuesta se elimina al 100 por ciento la posibilidad de condonar multas por retrasos en el pago del refrendo, así como la reducción del 40 por ciento en condonaciones por fotoinfracciones, con lo que, dijo, se busca recaudar más recursos de personas con adeudos.

Entre los incrementos señalados se encuentran el refrendo de vehículos automotores y de motocicletas, con un aumento del 11.1 por ciento; la suscripción anual de MiBici, que pasaría de 494 a 600 pesos, y el Impuesto Sobre Hospedaje, con un incremento del 5 por ciento.

También mencionó que los certificados de libertad de gravamen pasarían de 621 pesos en 2025 a 714 en 2026; la certificación por hoja en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, de 13 a 18 pesos; los testimonios públicos de otras entidades federativas, de 6 mil 384 a 10 mil pesos, y el depósito de testamento ológrafo, de 363 a mil 500 pesos.

Respecto al nuevo Impuesto Ecológico por extracción de tierra o arena, cuyos costos van de 24 a 456 pesos según el mineral, Lomelí Bolaños lo calificó como inconstitucional, al señalar que no se reformó previamente la Ley de la Hacienda Pública.

Otros aumentos incluyen los juegos de apuesta, cuya tasa pasaría del 8 al 10 por ciento; la actualización de datos en actos traslativos de dominio, con un nuevo cobro de 690 pesos; el registro de escrituras de sociedades mercantiles o civiles, de 2 mil 936 a 3 mil 150 pesos, y la inscripción de sentencias judiciales, de 255 a 270 pesos.

Asimismo, la constitución de patrimonio familiar pasaría de 216 a 224 pesos; la búsqueda simple, de 139 a 144 pesos, y las cédulas profesionales definitivas y de posgrado, de 724 a 749 pesos.

En materia vehicular, la dotación de placas para uso particular se incrementaría de 2 mil 417 a 2 mil 502 pesos, mientras que las placas para vehículos adaptados para personas con discapacidad pasarían de 806 a 834 pesos.

En cuanto a licencias nuevas con vigencia de cuatro años, la de automovilista aumentaría de 882 a 913 pesos; la de chofer, de 995 a mil 30 pesos, y la de motociclista, de 507 a 600 pesos. Las licencias de refrendo también tendrían incrementos en sus distintas modalidades.

Finalmente, se proponen aumentos en concesiones para transporte escolar, inscripción de servicios de transporte por plataforma y autorizaciones para la explotación de servicios de grúas, con incrementos que oscilan entre los 48 y los 147 pesos respecto a 2025.