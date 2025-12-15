Festeja Quirino inicio de operación de L4

Comenzó el servicio de la Línea 4 del Tren Ligero, un proyecto de transporte masivo que busca atender la movilidad en el sur del Área Metropolitana de Guadalajara, particularmente en el municipio de Tlajomulco, tras años de planeación y crecimiento urbano acelerado.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que con la puesta en marcha de este sistema ferroviario, habitantes del municipio contarán por primera vez con una conexión directa hacia Tlaquepaque y Guadalajara, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad regional.

El alcalde reconoció que el inicio formal de operaciones se concreta en la fecha anunciada por el gobernador Pablo Lemus, luego de que el proyecto fuera planteado durante varios años como una demanda prioritaria de la población.

“Muchas gracias, gobernador. De verdad, a nombre de Tlajomulco, decirte gracias por no soltarnos, por no abandonarnos, por estar siempre puntual en los temas de Tlajomulco. Hoy es un gran día, un gran día de fiesta. Hay que celebrar lo que va a significar este sueño hecho realidad”, expresó.

Inauguración L4 Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

De acuerdo con la información presentada, la Línea 4 tiene una proyección de 106 mil usuarios diarios. El trayecto total es de 21 kilómetros, con ocho estaciones, un tiempo estimado de recorrido de 38 minutos y frecuencias de paso de nueve minutos. Como parte del arranque, el servicio del tren y de las rutas alimentadoras será gratuito del 15 al 31 de diciembre.

“Nos sentimos profundamente contentos, honrados y orgullosos de que nuestra Línea 4 del Tren Ligero arranque hoy con toda fuerza y determinación. Porque no solo nos va a ayudar a conectarnos con el resto de la ciudad. No solo va a ser una línea de transporte para nuestra comunidad universitaria. Agradecemos a toda la comunidad universitaria que nos acompaña el día de hoy, a los empresarios y a los ciudadanos, porque esta Línea nos va a permitir conectar con otro sueño hecho realidad, que es el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara”, señaló.

El proyecto incluye la operación de cinco rutas alimentadoras, que serán atendidas con 52 unidades, con el objetivo de acercar a la población de distintas colonias y comunidades a las estaciones del tren y reducir los tiempos de traslado.

La Línea 4 se plantea como respuesta al crecimiento poblacional y a la necesidad de infraestructura de movilidad en Tlajomulco, en un contexto de expansión económica, social y educativa.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus destacó la participación del presidente municipal en el seguimiento del proyecto y señaló el alcance del sistema en términos de cobertura.

“Y claro, al Quiri, que nunca soltó este proyecto y siempre estuvo al frente. Gracias, Quiri. Hoy es un sueño conquistado gracias al trabajo conjunto. La Línea 4 del transporte público va a beneficiar a 275 mil personas de Tlajomulco, 275 mil personas. Gracias al trabajo que se hizo durante estos últimos 15 años, y tendrá 106 mil usuarios todos los días”, afirmó.

Inauguración L4 Tlajomulco (CHAFF/Cortesía)

La obra tuvo una inversión de 9 mil 500 millones de pesos y casi tres años de trabajos. El sistema es 100 por ciento eléctrico y no genera emisiones de CO₂. Los trenes cuentan con aire acondicionado, accesibilidad universal, videovigilancia y capacidad para hasta 300 pasajeros.

De acuerdo con la información institucional, Gerardo Quirino participó en el proceso del proyecto desde etapas previas, al intervenir en la aprobación del modelo de financiamiento cuando fungía como diputado y, posteriormente, como presidente municipal, impulsar las obras complementarias necesarias para su operación.

Las estaciones disponen de andenes de 120 metros, máquinas para venta y recarga de tarjetas Mi Movilidad, circuito cerrado de televisión, paneles solares e iluminación LED. Durante los primeros quince días de operación gratuita, el servicio funcionará de 6:00 a 21:00 horas; a partir de enero, el horario será de 4:00 a 21:30 horas.