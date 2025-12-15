Las fosas del Mundial: Jalisco, entre la fiesta global de 2026 y la mayor crisis de desapariciones en su historia reciente

Guadalajara será escaparate global en 2026. Cuatro partidos del Mundial de Fútbol colocarán a Jalisco ante los ojos del mundo. Sin embargo, a pocos kilómetros del Estadio Akron —una de las sedes oficiales del torneo—, la tierra ha revelado otra realidad: al menos 456 bolsas con restos humanos han sido halladas desde 2018 en distintos puntos aledaños, principalmente en el municipio de Zapopan, una de las zonas con mayor crecimiento urbano del Área Metropolitana.

El hallazgo más reciente se registró en septiembre pasado, pero colectivos de búsqueda advierten que las labores comenzaron formalmente desde 2022 y continúan hasta hoy. Lejos de tratarse de un caso aislado, los descubrimientos delinean lo que las propias familias llaman un “corredor de fosas clandestinas”, justo en la periferia del estadio que albergará partidos mundialistas.

El epicentro: Las Agujas y un hallazgo que no debía salir a la luz

En la colonia Las Agujas, trabajadores de una empresa constructora encontraron restos humanos mientras realizaban obras para un fraccionamiento habitacional. Lo que comenzó como un hallazgo fortuito derivó en una investigación forense de gran escala.

Solo en ese punto se han recuperado alrededor de 290 bolsas con restos humanos. José Raúl Servín García, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, explica que tras la intervención inicial de autoridades y la conclusión formal de los trabajos, los colectivos regresaron al sitio.

“Nosotros acudimos al día siguiente y encontramos tres bolsas de inmediato; de ahí seguimos trabajando hasta contabilizar casi 300 solo en ese lugar”, relata.

A Las Agujas se suman otros puntos críticos: La Noria y Next Impact, con más de 89 bolsas, y Arroyo Hondo, donde se localizaron cerca de 48. La dispersión de los hallazgos, señalan los colectivos, confirma un patrón sistemático de ocultamiento de cuerpos durante años.

Un intento de silencio y la presión del Mundial

De acuerdo con testimonios de buscadores, la Fiscalía del Estado y los propietarios del predio intentaron mantener el caso fuera del escrutinio público, negando inicialmente la participación de colectivos locales. Fue la presión de las familias, apoyadas con tecnología como drones, varillas de exploración y perros de rastreo, lo que obligó a abrir las investigaciones.

El contexto internacional pesa. El Estadio Akron, ubicado en Zapopan, será sede del Mundial 2026, y diversos colectivos temen que las búsquedas sean suspendidas o aceleradas artificialmente para “limpiar” la imagen del estado.

“Quieren que cuando llegue el Mundial todo parezca normal”, advierte Servín García. “Pero nosotros vamos a seguir trabajando, con o sin Mundial”.

En redes sociales, el impacto ya es visible. Mensajes como “México no debería ser sede de nada” o “Cancelen el Mundial” se multiplican ante la posibilidad de que la crisis humanitaria quede relegada por el evento deportivo.

Jalisco, el CJNG y una violencia estructural

La paradoja es brutal. Jalisco, cuya capital será anfitriona del Mundial, es también territorio de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país y designada como terrorista por el gobierno de Estados Unidos.

Los colectivos comparan el caso de Las Agujas con otros episodios que han sacudido al estado, como el del rancho Izaguirre, donde se localizaron restos humanos, prendas y posibles hornos clandestinos, vinculados a detención arbitraria, reclutamiento forzado y exterminio.

“La diferencia es que aquello causó conmoción; esto apenas se mencionó”, señalan buscadores. “De no ser por los colectivos, seguiría en silencio”.

Un comunicado urgente y una acusación directa al gobierno

Ante la falta de avances, colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas emitieron un comunicado urgente dirigido al gobernador Pablo Lemus Navarro, al Gobierno Federal y a organismos nacionales e internacionales.

En el documento denuncian más de 15 fosas abiertas sin seguimiento en Zapopan, Tlajomulco, Guadalajara y Tonalá, así como la falta de personal, maquinaria y recursos, pese a compromisos previos del Ejecutivo estatal y del jefe de gabinete, Alberto Esquer.

También cuestionan la efectividad de la recién creada Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, al no existir resultados visibles en campo.

“Sabemos que existe una preocupación oficial por la imagen del estado rumbo al Mundial, pero no se puede invisibilizar la tragedia de las desapariciones”, advierten.

Uno de los señalamientos más graves apunta a irregularidades en la fosa de Las Agujas, donde, según los colectivos, se permitió continuar la construcción en un predio que debía permanecer asegurado, además de intervenir puntos de interés sin notificar a las familias.

El dilema de 2026: espectáculo o justicia

Las familias hacen un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, a la FGR, la CNDH y a Naciones Unidas, ante lo que califican como un colapso institucional.

“No es grilla política. No es un ataque mediático. Es un grito desesperado”, señalan.

Mientras Jalisco se prepara para recibir al mundo en 2026, bajo reflectores, cámaras y discursos de modernidad, debajo de la tierra siguen apareciendo restos humanos. La pregunta que queda abierta es si el Mundial será un punto de inflexión para enfrentar la crisis… o el pretexto definitivo para enterrarla en silencio.