Arranca operativo de seguridad del C5 Escudo Jalisco para temporada navideña

. El operativo integra monitoreo permanente en zonas turísticas, comerciales y vialidades de alta afluencia.

El Gobierno del Estado de Jalisco, a través del C5 Escudo Jalisco, puso en marcha un operativo especial de seguridad y videovigilancia preventiva que estará vigente del 14 de diciembre al 7 de enero de 2026, con el objetivo de proteger a la ciudadanía durante la temporada navideña y de fin de año, caracterizada por alta movilidad, concentración de personas y actividad comercial.

Estrategia preventiva

El dispositivo contempla una estrategia interinstitucional que integra tecnología de vigilancia territorial y monitoreo permanente en zonas de mayor afluencia turística, comercial y vial. A través de los C5 de Guadalajara y Zapopan, los C4 de Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, así como los C2 de Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, se ejecutará un cerco de videovigilancia para fortalecer la respuesta ante incidentes en toda la entidad.

El operativo tendrá alcance en las 12 regiones operativas del Estado y Pueblos Mágicos, con especial atención en carreteras federales y estatales, que registran un tránsito estimado de hasta 2 millones de personas rumbo a destinos turísticos como Puerto Vallarta, Chapala y Costalegre.

Cobertura regional

El despliegue se distribuirá en las regiones Norte y Valles (Colotlán, Ameca, Tequila), Altos Norte y Sur (Lagos de Moreno, Tepatitlán), Ciénega y Sureste (Ocotlán, Chapala, Mazamitla), Costa Sierra Occidental y Costa Sur (Puerto Vallarta, Cihuatlán), Lagunas, Sierra de Amula y Sur (Tapalpa, Autlán, Zapotlán el Grande), así como la Zona Centro, que comprende el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En el AMG, el dispositivo contempla presencia estratégica en 85 plazas y centros comerciales, además de torres de vigilancia y casetas blindadas en corredores de alta concentración, como Medrano y el Mercado de Abastos. La operación abarca los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto.

Llamado a la ciudadanía

El C5 Escudo Jalisco exhorta a la población a utilizar el 911 exclusivamente para emergencias y el 089 para denuncias anónimas de situaciones de riesgo. Asimismo, recuerda que los Botones de Pánico instalados en postes y la aplicación de Botón de Auxilio están disponibles para reportes inmediatos.

Recomendaciones de seguridad

-Utilizar cajeros automáticos en lugares seguros y concurridos, preferentemente de día.

-Evitar manejar grandes cantidades de efectivo y optar por pagos electrónicos.

-Planear compras para reducir tiempos en zonas de alta afluencia.

-Mantener atención en estacionamientos y áreas poco iluminadas.

-No compartir en redes sociales información sobre aguinaldos, viajes o ausencias prolongadas.

-Asegurar puertas y ventanas antes de salir y pedir apoyo a vecinos o familiares.

-Evitar el uso de pirotecnia y fogatas para prevenir incendios y lesiones.

-Ante cualquier emergencia, marcar al 911 con ubicación exacta y descripción clara.

-Denunciar al 089 conductas sospechosas o venta ilegal de pirotecnia.

-Usar las herramientas de auxilio del C5 para solicitar ayuda rápida y directa.