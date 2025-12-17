Critican Regidores de Morena Presupuesto 2026 de Guadalajara; consideran que es desigual

Regidores del grupo edilicio de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron que el Presupuesto de Egresos 2026, aprobado por la mayoría de Movimiento Ciudadano en la Comisión Edilicia de Hacienda, profundiza la desigualdad social en el municipio.

En rueda de prensa, las regidoras y regidores Mariana Fernández Ramírez y Juan Alberto Salinas Macías señalaron que el proyecto presupuestal responde a una visión que, afirmaron, privilegia intereses particulares y determinados rubros de gasto por encima de las necesidades de la población, especialmente en colonias del oriente y sur de la ciudad.

De acuerdo con los ediles, el presupuesto contempla más de 13 mil millones de pesos de gasto municipal. Indicaron que cerca del 50 por ciento se destina a nómina, alrededor del 20 por ciento a contratos, mientras que una proporción menor se asigna a programas sociales y servicios básicos.

Durante su intervención, la regidora Mariana Fernández Ramírez señaló que el proyecto incluye más de 720 millones de pesos en distintos conceptos que calificó como prescindibles, en contraste con las carencias que persisten en varias colonias del municipio.

Entre los rubros mencionados se encuentran recursos destinados a despachos privados, adquisición de vehículos, talleres mecánicos, servicios de poda y mantenimiento externo, paisajismo, festividades, comunicación social, fuentes ornamentales, iluminación de edificios, regalos y arrendamiento de inmuebles.

Por su parte, el regidor Juan Alberto Salinas Macías indicó que la inversión en obra pública se concentra en zonas que ya cuentan con infraestructura, como el área de la Minerva y corredores vinculados a proyectos metropolitanos, mientras que colonias como Huentitán, Tetlán y zonas limítrofes con otros municipios presentan rezagos históricos.

“Les interesa que todas las personas que van a invertir con ellos en el próximo año sean las personas que se van a llevar el retorno por la inversión pública. Todo en donde están colocando un peso de inversión, el ayuntamiento a través del recurso de las y los tapatíos, con el predial que se paga de las personas que están en el oriente, en Huentitán, que están en la parte del sur, que ha sido históricamente olvidado y segregado del centro de la ciudad, son esos prediales los que están pagando la inversión pública para mejorar las zonas que ya se les ha invertido muchísimo dinero”, afirmó.

El edil agregó que, según su análisis, áreas como niñez, seguridad, imagen urbana, transparencia, combate a la corrupción, emprendimiento y servicios básicos tendrían recortes o menor crecimiento presupuestal en 2026.

“Ganan los cercanos al gobierno; pierde el pueblo tapatío. Si el presupuesto fueran 10 pesos, 7 se irían a nómina y favores políticos, dejando una mínima parte para atender necesidades sociales”, concluyó Salinas Macías.

Gasto que consideran frívolo:

94 millones en despachos privados

183 millones en compra de nuevos vehículos

124 millones en talleres mecánicos

109 millones en poda y mantenimiento externo

18 millones en paisajismo

22 millones en festividades como “el día del tejuino, de la torta ahogada o la carne en su jugo”

77 millones en comunicación