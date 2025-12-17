Entregan apoyos económicos a familias afectadas por lluvias en Tlaquepaque

Este día se realizó la entrega de apoyos económicos a familias de San Pedro Tlaquepaque que resultaron afectadas por la intensa lluvia registrada el pasado 8 de septiembre. El monto total entregado asciende a un millón 676 mil 595 pesos, destinados a la atención de daños materiales en viviendas de distintas colonias del municipio.

Las precipitaciones extraordinarias impactaron principalmente a las colonias Villa Fontana, López Cotilla, Loma Verde y Santa María Tequepexpan, donde se reportaron pérdidas en el patrimonio familiar.

Durante el evento, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, señaló que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permitió brindar atención a las familias afectadas.

“Pese a la tragedia del pasado 8 de septiembre en Tlaquepaque, no hubo vidas que lamentar”, expresó.

La alcaldesa indicó que la atención a las inundaciones representa un reto para el municipio y recordó que durante 2025 se destinaron 80 millones de pesos, con recursos 100 por ciento municipales, a trabajos de desazolve y limpieza, con el objetivo de reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Asimismo, reconoció que persisten rezagos en materia de infraestructura hídrica, como limitaciones en la capacidad de los cuerpos de agua y deficiencias en los sistemas de drenaje pluvial.

“Enfrentamos una situación de atraso en infraestructura hídrica, conexiones de drenaje pluvial y capacidad insuficiente en los cuerpos de agua; son problemáticas que hoy nos afectan y que seguiremos enfrentando con responsabilidad”, afirmó.

Pérez Segura añadió que la protección de las familias es una prioridad de su administración y adelantó que para 2026 se prevé incrementar la inversión en obra pública, así como la implementación de una cuadrilla permanente de atención a alcantarillas y bocas de tormenta.

“Tenemos como prioridad proteger a las y los ciudadanos y a las familias del municipio, y trabajar para que en el futuro tengamos muchos menos incidentes como el que hoy nos convoca”, puntualizó.

Por su parte, Alejandro Hermosillo González, subsecretario de Desarrollo y Vinculación con la Sociedad Civil del Gobierno de Jalisco, señaló que la entrega de apoyos refleja el trabajo conjunto entre autoridades para atender a las familias afectadas.

“Los gobiernos sumamos esfuerzos para poder reponer, aunque sea en parte, el menaje que ustedes perdieron en esta situación”, indicó.

En tanto, Sergio Ramírez, secretario de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, destacó la coordinación institucional que permitió atender de manera oportuna las emergencias registradas durante septiembre.

De acuerdo con lo informado, el Comité Técnico del FOEDEN autorizó recursos por un millón 676 mil 595 pesos para apoyo directo a las familias afectadas. De este total, el Gobierno del Estado de Jalisco aportó un millón 341 mil 276 pesos, equivalente al 80 por ciento, mientras que el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque contribuyó con 335 mil 319 pesos, correspondientes al 20 por ciento restante.