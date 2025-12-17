Gobierno de Estados Unidos dona canes adiestrados al Escuadrón Canino de la Policía de Zapopan

Como parte del Proyecto de Fortalecimiento del Escuadrón Táctico Canino de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, el Gobierno de los Estados Unidos realizó la entrega simbólica de nueve canes adiestrados que se integrarán a las labores de seguridad del municipio.

Canes entrenados | Policía de Zapopan (Cortesía)

Esta acción deriva del Acuerdo aprobado en la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, celebrada el 24 de septiembre de 2024, mediante el cual se autorizó dicho proyecto para reforzar las capacidades operativas de la corporación policial.

Los canes entregados son tres hembras y seis machos, con edades que oscilan entre los 12 y 18 meses, todos con entrenamiento especializado para funciones policiales, principalmente en la detección de explosivos y drogas, y se integrarán de manera inmediata al Escuadrón Canino de la Policía de Zapopan.

Durante su mensaje, el Comisario General de Seguridad Pública de Zapopan, Roberto López Macías, subrayó que esta donación representa un avance significativo para consolidar instituciones más sólidas y mejor preparadas, al sumar esfuerzos, conocimientos y buenas prácticas con autoridades internacionales.

“Es una necesidad contar con un equipo especializado. El próximo año tendremos un gran evento y estamos trabajando para estar a la altura de las circunstancias. Agradezco al Consulado de los Estados Unidos por esta capacitación que nos permitirá tener una mejor Comisaría”, expresó.

Por su parte, Katie Stana, Directora General de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) México, destacó que los canes contribuirán a la detección oportuna de estupefacientes que representan un riesgo para la salud pública.

“Estos no son solo perros, ellos salvan vidas. En los últimos cinco años, los perros donados han incautado toneladas de fentanilo. Además, ayudarán a garantizar la seguridad durante el próximo Mundial que se realizará en la ciudad”, señaló.

En tanto, Amy Scanlon, Cónsul General de los Estados Unidos en Guadalajara, reconoció que Zapopan es el primer municipio del país en recibir una donación de caninos con este nivel de capacitación.

“Hoy reciben nueve caninos entrenados para fortalecer esta unidad y convertirse en parte de su familia operativa. Es la primera vez que un municipio recibe una donación como esta”, afirmó.

El Coordinador Estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, agradeció al Gobierno de Estados Unidos por esta donación, la cual, dijo, contribuirá a disminuir los delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la entidad.

Finalmente, el Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, reconoció que la incorporación de estos nueve canes fortalecerá a la policía municipal y a sus escuadrones especializados para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos.

“Quiero agradecer al Gobierno de los Estados Unidos por donarnos estos perros. Zapopan es el primer municipio en recibir este tipo de apoyos. Hoy tenemos un equipo policíaco que se puede comparar con cualquier comisaría del mundo y no vamos a escatimar en el tema de la seguridad”, aseguró el alcalde.