Padrastro de bebé muerta a golpes, se queda en la cárcel

Acusado de feminicidio en agravio de su hijastra de 1 año 3 meses de nacida

El presunto causante de la muerte de una niña, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y permanecerá en prisión mientras las investigaciones que realiza la Fiscalía del Estado continúan para obtener una sentencia.

Se trata del padrastro de la menor, Alberto Martín “N”, quien le habría causado agresiones que provocaron su deceso.

La Fiscalía informó que el pasado 29 de noviembre el presunto agresor se encontraba conviviendo con la víctima en su domicilio, en la colonia Loma Linda, de San Pedro Tlaquepaque, “cuando la madre de la niña escuchó un golpe. Según se presume, el hombre le habría comentado que la menor de edad se cayó de la cama”.

Poco después, durante la madrugada, la menor, quien tenía un año tres meses de nacida, comenzó a manifestar malestar físico, entonces, la mujer la llevó a recibir atención médica a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social donde al realizar la valoración, le detectaron múltiples lesiones que son consideradas en medicina legal como síndrome de maltrato infantil, debido a las cuales, dejó de existir “horas más tarde”.

Al conocer del caso, el un agente del Ministerio Público, perteneciente a la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, abrió una carpeta de investigación para identificar a Alberto Martín “N” como presunto responsable, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra.

“El mandato fue ejecutado el pasado 2 de diciembre en un operativo de seguridad, con el objetivo de llevar al detenido hasta un Juzgado, donde fue imputado y posteriormente vinculado a proceso por el delito de feminicidio”, señaló la Fiscalía.

“Como medida cautelar, el Juez estimó procedente la imposición de la prisión preventiva oficiosa por el término de un año, garantizando así la continuidad del proceso en espera de una sentencia ejemplar”, agregó la dependencia estatal.