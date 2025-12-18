Avalan el informe del Auditor sobre la cuenta pública estatal 2023

Sesión de la Comisión de Vigilancia del Congreso. La imagen es de la reunión de trabajo de la semana anterior.

En forma unánime, los ocho diputados que integran la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso, aprobaron el informe de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), sobre la revisión a la cuenta pública 2023 del gobierno del estado, correspondiente al quinto año de gestión del ex gobernador Enrique Alfaro Ramírez.

El aval al informe de la Auditoría se hizo en una sesión telemática en la que no hubo discusión alguna. No hubo una sola intervención de los legisladores sobre algún punto o tema del ejercicio fiscal 2023 del que fue responsable Enrique Alfaro.

El legislador de Morena y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, Alberto Alfaro, tomó la palabra para declarar aprobado el informe que les envió el auditor recién ratificado en el cargo, Jorge Alejandro Ortíz Ramírez, quien estará al frente de esta instancia los siguientes ocho años.

“En consecuencia, se declara aprobado en sus términos el acuerdo legislativo con carácter de dictamen que contiene el análisis y conclusiones del informe general del resultado de la revisión de la cuenta pública del estado de Jalisco del ejercicio 2023. Para tales efectos, le solicitamos a la Unidad de Vigilancia de esta Comisión remita el documento correspondiente a la mesa directiva de este Congreso del Estado”, expresó Alberto Alfaro.

En el informe semestral que envió el auditor superior, respecto de la cuenta pública 2023 únicamente se menciona que se lograron recuperar 5 mil 562 pesos de las dependencias del Ejecutivo, sin embargo, no se explica ni se detalla a qué se refiere esa “recuperación” de dinero.

Ahora, la Unidad de Vigilancia de la Comisión legislativa tiene que enviar el dictamen y el documento de la ASEJ sobre la revisión a la Cuenta Pública 2023 del gobierno de Jalisco, al presidente del Congreso, Julio Hurtado Luna, a fin de que se someta a votación del pleno de los 38 diputados, en una próxima sesión.

En la sesión a distancia participaron y votaron los siguientes ocho diputados: Alberto Alfaro y Alejandro Barragán, de Morena; Alejandra Giadans y José Luis Tostado, de MC; Tonatiuh Bravo, de Hagamos; Sergio Martín, del PT; Tonantzin Cárdenas, de Futuro; y José Guadalupe Buenrostro, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).