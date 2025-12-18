Entrega Tlajo apoyos a pescadores de la Laguna de Cajititlán

El Gobierno de Tlajomulco, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Jalisco, realizó la Entrega de Apoyos a Pescadores de la Laguna de Cajititlán, en el malecón de la comunidad de Cuexcomatitlán.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez encabezó el evento y subrayó que la grandeza de Tlajomulco radica en su riqueza natural y en la gente que históricamente ha vivido de ella, como las y los pescadores de las comunidades originarias.

“Tlajomulco es grande por su riqueza, sobre todo natural que tiene. Esta laguna permitió que nuestras comunidades originarias pudieran tener actividades productivas, entre ellas nuestras y nuestros pescadores. Por eso me da mucho gusto también recibir, y estamos de manteles largos a nuestro secretario de SADER, Lalo Ron, que siempre nos viene con buenas noticias. Yo quiero resaltar distintas cosas, que hay unidad como nunca, se trata pues de que juntas y juntos trabajemos en las alternativas de solución para nuestro municipio y para nuestra gente”, explicó.

Durante su mensaje, el presidente municipal destacó que, del 1 de junio al 18 de diciembre, se logró la captación de 80.4 toneladas de popocha y 200.7 toneladas de lirio, y por primera vez no se registró una mortandad masiva de peces, lo que refleja que la laguna comienza a recuperar resiliencia ambiental.

Gerardo Quirino reconoció la unidad de las cooperativas pesqueras y el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, así como el respaldo del diputado local Luis Vidrio, cuya gestión permitió asegurar un presupuesto que beneficiará directamente a Tlajomulco en 2026.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, reconoció el liderazgo del alcalde y aseguró que Tlajomulco cuenta con un aliado firme en la SADER para seguir impulsando programas que tengan impacto real y duradero en el campo y en las comunidades productivas.

“Les manda muchos saludos el gobernador Pablo Lemus. Le dije, Quirino, que iba a venir a hablar contigo y él estuvo en gira en zona Valles. En la secretaría no nos gusta parar, pero como dicen, venimos a dar buenas noticias y este fue un extra, un empujón fuera de borda. Me da gusto decirles que el programa que venimos hace unos meses a anunciar para los productores de maíz, ya les están depositando el dinero del apoyo”, expresó el funcionario estatal.

Apoyos entregados

El programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán contempla dos modalidades: Modalidad 1, se brinda apoyo económico directo a pescadores. En 2025 se apoyó a 192 pescadores, con una inversión total de 12.5 millones de pesos, equivalente a 65 mil 104 pesos por persona.

En la Modalidad 2 se da apoyo para la recuperación de la laguna. Entrega de 10 embarcaciones menores a pescadores de la Cooperativa de San Juan Evangelista, con una inversión de 400 mil pesos. Instalación de cinco módulos de aireación para zonas con cero oxígeno en la laguna. Adquisición de 200 metros de chinchorro para la extracción de lirio y control de mortalidad, con una inversión de 680 mil 415 pesos, para prevenir contingencias ambientales.

Durante el encuentro con el sector, se realizó la entrega simbólica de cheques a representantes de las cooperativas de Cajititlán, El Bagre y La Carpa, San Juan Evangelista y San Lucas Evangelista.

El presidente municipal reiteró que Tlajomulco mantendrá de manera permanente el apoyo económico a las y los productores, así como el impulso a proyectos estratégicos para la zona, como el fortalecimiento de los malecones, el corredor gastronómico y la próxima construcción de un Mercado Artesanal, que será un nuevo atractivo turístico y cultural para el municipio.

Al término del evento, el alcalde y el secretario abordaron una lancha para supervisar directamente los módulos de aireación instalados en la laguna, refrendando el compromiso de ambas instancias con el seguimiento puntual de las acciones de recuperación ambiental.

El dato

