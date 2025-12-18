Firman Tlaquepaque, ITESO y Universidad Siglo XXI convenio para capacitar a servidores públicos

Con el objetivo de fortalecer la calidad del servicio público y promover la profesionalización de su personal, el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque firmó un convenio de colaboración con las universidades ITESO y Siglo XXI, mediante el cual se impulsarán acciones de capacitación, actualización y formación continua para las y los servidores públicos del municipio.

Este acuerdo permitirá trabajar de manera conjunta con ambas instituciones educativas, reconocidas por su trayectoria académica, para desarrollar programas enfocados en el fortalecimiento de habilidades, conocimientos y competencias del personal municipal, con el fin de garantizar un desempeño eficiente, ético y con un enfoque humano en la atención a la ciudadanía.

Durante el acto protocolario, la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, destacó la importancia de establecer alianzas con el sector académico para consolidar una administración pública preparada y en constante mejora.

“La educación y la capacitación son herramientas fundamentales para lograr una sociedad más próspera y armónica. La formación académica con visión humanista es clave para nuestra administración”, señaló.

La alcaldesa resaltó que, como parte del convenio, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, otorgará un apoyo económico del 40 por ciento para que las y los servidores públicos puedan cursar programas de especialidad, maestría o doctorado de su oferta educativa. Indicó que esta iniciativa representa una oportunidad significativa de crecimiento profesional y personal para el personal del ayuntamiento.

Asimismo, subrayó que estos convenios generan condiciones más favorables para el desarrollo integral de las y los trabajadores municipales.

En su intervención, el rector del ITESO, Alexander Zatyrka Pacheco, señaló que este acuerdo forma parte del compromiso institucional de la universidad con el fortalecimiento del sector público, al contribuir a la formación y actualización de quienes integran la administración municipal.

Por su parte, el propietario de la Universidad Siglo XXI, Francisco Javier Pérez Romero, destacó que la institución ofrecerá cursos y diplomados diseñados de acuerdo con las necesidades del gobierno municipal, e incluso propuestas que buscan extender los beneficios de la capacitación más allá del ámbito institucional, con impacto en la comunidad.

Con la firma de este convenio, el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque refrenda su compromiso con la profesionalización del servicio público y con la construcción de una administración más eficiente, cercana y orientada al bienestar de la población.