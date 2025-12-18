Lemus rechaza tensiones con alcalde de Tequila por adelanto de aportaciones

. El gobernador , Pablo Lemus Navarro, señaló que las aportaciones serán entregadas en el transcurso de esta semana.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, rechazó que exista un conflicto con el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, luego de que este acusara al Gobierno del Estado de “bloquear” al municipio por no entregar el adelanto de aportaciones solicitado la semana pasada. Lemus atribuyó la falta de recursos a una mala administración financiera municipal y exhortó al edil a “serenarse”.

El mandatario aseguró que el ayuntamiento enfrenta dificultades para pagar los aguinaldos de sus trabajadores debido a decisiones equivocadas en el manejo de recursos. Criticó que el alcalde destinara fondos a remodelar el Museo del Tequila para convertirlo en oficinas privadas, en lugar de garantizar el cumplimiento de obligaciones laborales. Además, reveló que el municipio solicitó un crédito puente a un banco para cubrir los aguinaldos, pero fue rechazado por el mal manejo administrativo y financiero.

“Ahora viene con papá Gobierno del Estado: ‘por favor, adelántame las participaciones porque no tengo para pagar ni siquiera aguinaldos’. Todo esto tiene que seguir un proceso jurídico y financiero, y con mucho gusto lo vamos a apoyar. La irresponsabilidad es del municipio, no del Gobierno del Estado”, expresó Lemus.

El gobernador adelantó que las aportaciones serán entregadas en el transcurso de esta semana, aunque recordó que el intento del alcalde de clausurar la planta de José Cuervo y otras diez tequileras envió un mensaje “muy negativo” a la inversión nacional e internacional.

Hacienda cuestiona situación financiera de Tequila

El secretario de la Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, señaló que resulta preocupante que un municipio con alta actividad productiva como Tequila enfrente problemas para pagar aguinaldos. Recomendó al Ayuntamiento realizar apartados presupuestales para cumplir con sus obligaciones en el capítulo 1000 y subrayó que debería ser un municipio “holgado financieramente”.

El funcionario informó que 60 municipios solicitaron adelantos de sus aportaciones del próximo año, de los cuales 12 ya fueron atendidos. En este contexto, cuestionó la administración de Tequila y reiteró la disposición del Consejo estatal hacendario para brindar acompañamiento.

Respuesta del alcalde

A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde Rivera Navarro reprochó que, pese a que Tequila fue el primer municipio en solicitar el adelanto, el Gobierno del Estado no ha atendido su petición. Aseguró que la negativa responde al intento de clausura de la tequilera José Cuervo, lo que “dolió mucho” al Ejecutivo estatal.

“Nos tienen bloqueados, no nos han depositado el adelanto de participaciones. A todos los municipios ya se los depositaron y al municipio de Tequila no. Pretenden dejar sin aguinaldo a todos los trabajadores del ayuntamiento”, afirmó.