Ocho personajes ejemplares reciben el Premio Jalisco 2025

Ocho ciudadanos destacados en la vida cultural, cívica científica y deportiva del estado fueron galardonados con el Premio Jalisco. Este reconocimiento cumple 75 años de ser recibido por quienes contribuyen a que nuestro estado sea un referente obligado en estas áreas dentro y fuera del país.

La presencia de universitarios de la UdeG fue notable en la edición 2025 del Premio.

El gobernador Pablo Lemus entregó personalmente el premio en Casa Jalisco, donde se tomó la foto conmemorativa. “Jalisco se ha construido durante décadas gracias al trabajo de muchas personas, y es nuestro deber como Estado y como sociedad reconocer los pilares fundamentales de quienes han construido este gran Jalisco”, señaló el mandatario, “qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? Reconocer a mujeres y hombres de Jalisco que han dedicado su vida a distintas áreas que verdaderamente han contribuido a tener un estado mucho más sólido”.

Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, manifestó durante la entrega que la condecoración cumple 75 años, no como un reconocimiento al azar, sino una decisión institucional que destaca a las trayectorias honorables para distintos sectores de la sociedad.

En una ceremonia que tuvo lugar esta mañana en Casa Jalisco, autoridades del gobierno estatal conmemoraron la 75 edición de este galardón, que en este año recibió 113 candidaturas en los ocho ámbitos, de donde se seleccionaron a las y los ganadores, quienes recibieron la distinción y un estímulo económico de 100 mil pesos.

En el Ámbito humanístico se reconoció al doctor José Isabel Campos Ceballos, académico del Centro Universitario del Sur (CUSur), con una amplia trayectoria en el rescate y difusión del patrimonio cultural intangible del municipio de Tuxpan y otras localidades de Jalisco.

Campos Ceballos centra sus líneas de investigación en la lingüística aplicada y es autor del libro Metáforas, tradición oral y devoción popular al Señor del Perdón y Tuxpan, pueblo de peregrinos, en el que se destacan y documentan las tradiciones culturales de ese municipio del Sur de Jalisco.

En el Ámbito literario se galardonó al doctor Ricardo Sigala Gómez, académico del CUSur y periodista cultural, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en la literatura con trabajos orientados a la narrativa, ensayo y poesía.

Ha sido colaborador de Radio Universidad de Guadalajara desde 2007; conduce el programa Cumbres de Babel. Es autor de los libros Periplos, Paraíplos, Domar quimeras y Extraño oficio; actualmente es integrante del Consejo Editorial de la Unidad de Publicaciones de la Secretaría de Cultura.

La estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), Andrea Maya Becerra Arizaga, fue reconocida en el Ámbito deportivo por sus más de 14 años de trayectoria como arquera de alto rendimiento.

Esta joven se ubica en el número uno del ranking mundial individual en la disciplina de tiro con arco compuesto, y acumula más de 40 medallas de competencias nacionales y diez preseas en copas del mundo, entre ellas dos de oro.

En el Ámbito científico se reconoció la trayectoria del doctor Luis Javier Plata Rosas, divulgador y académico del Centro Universitario de la Costa (CUCosta); es autor de más de 24 libros, algunos de ellos publicados por la Editorial Universidad de Guadalajara.